Kadıköy'de patenli gençlerin yolda tehlikeli yolculuğu kamerada - Son Dakika
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Kadıköy'de patenli gençlerin yolda tehlikeli yolculuğu kamerada

17.08.2022 11:55

Kadıköy'de patenleriyle yolculuk eden 2 genç, trafikte tehlikeli hareketlerde bulunarak kazaya davetiye çıkardı.

Kadıköy'de patenleriyle yolculuk eden 2 genç, trafikte tehlikeli hareketlerde bulunarak kazaya davetiye çıkardı. Önlerinde araç bulunmamasını fırsat bilen gençler, arkalarından gelen araçlara aldırmadan yolun ortasına çıkarak paten ile hızla ilerledi. O anlar araç kamerasına yansıdı.

Kadıköy'de patenli 2 gencin trafikte tehlikeli yolculuğu adeta yürekleri ağza getirdi. Yolda patenleri ile kayan 2 genç, önlerinde araç bulunmamasını fırsat bilerek yolun ortasında yolculuk etti. Arkalarından gelen diğer araçlara aldırış etmeyen gençler adeta trafikte kazaya davetiye çıkardı. Patenli gençlerin yolda daha hızlı ilerleyebilmek için ara ara eğildiği görülürken, gençlerden biri bir süre geri geri ilerleyerek yolda figürler sergiledi. Patenli gençlerin tehlikeli yolculuğu arkadan gelen bir aracın araç içi kamerasına yansıdı. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

Tragger, Kadıköy, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kadıköy'de patenli gençlerin yolda tehlikeli yolculuğu kamerada - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kadıköy'de patenli gençlerin yolda tehlikeli yolculuğu kamerada - Son Dakika
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