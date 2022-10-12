Kadıköy'de patlama meydana gelen binanın yıkımına başlandı - Son Dakika
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Kadıköy'de patlama meydana gelen binanın yıkımına başlandı

12.10.2022 11:50
Kadıköy'de patlama meydana gelen binanın yıkımına başlandı

İstanbul Kadıköy'de 3 kişinin hayatını kaybettiği patlamada hasar gören binanın yıkımı için çalışma başlatıldı.

İstanbul Kadıköy'de 3 kişinin hayatını kaybettiği patlamada hasar gören binanın yıkımı için çalışma başlatıldı.

Fikirtepe Mahallesi Erdemler Sokağı 34 numaralı binada meydana gelen patlama ve yangının verdiği hasar nedeniyle binanın yıkımına karar verilmesinin ardından bu sabahtan itibaren çalışmalara başlandı. Bölgeye gelen İBB ekipleri, iş makineleriyle binayı yıkmaya başladı.

Patlamanın yaşandığı sokakta polis tarafından alınan güvenlik önlemlerine devam ediliyor. Güvenlik şeridiyle kapatılan sokağa, görevliler dışında giriş ve çıkışlara izin verilmiyor.

Fikirtepe Mahallesi Erdemler Sokak'taki binanın üçüncü katındaki dairede 9 Ekim Pazar günü meydana gelen patlamada biri çocuk 3 kişi hayatını kaybetmişti. Patlamanın ardından başlayan ve 2 binaya da sıçrayan yangın, ekiplerin çalışmalarıyla söndürülmüştü.

Patlama ve yangın sonucu bina hasar görmüş, çatı kısmı tamamen yanan binanın yan tarafında ise çökme meydana gelmişti.

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Kaynak: AA

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Fikirtepe, Kadıköy, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kadıköy'de patlama meydana gelen binanın yıkımına başlandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Kadıköy'de patlama meydana gelen binanın yıkımına başlandı - Son Dakika
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