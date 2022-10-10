Kadıköy Fikirtepe Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde 3 katlı binanın 3. katından patlama meydana gelmiş, alevlerin kısa sürede sardığı yangın yan tarafında bulunan 2 binaya da sirayet etmişti.
İtfaiye ekiplerinin 1 saat süren çalışması sonrası yangın kontrol altına alınmış, AFAD ve itfaiye ekipleri tarafından yapılan arama kurtarma çalışmaları sırasında 3 kişinin hayatını kaybettiği belirlenmişti.
Günün ilk ışıklarıyla birlikte patlamanın yaşandığı bina havadan görüntülendi. Patlamanın yaşandığı binanın harabeye döndüğü, çevredeki binaların ise hasar aldığı görüldü.
Son Dakika › 3. Sayfa › 3 kişinin can verdiği facianın vahameti gün ağarınca gözüktü! Kadıköy'de patlama yaşanan binanın son hali görüntülendi - Son Dakika