3 kişinin can verdiği facianın vahameti gün ağarınca gözüktü! Kadıköy'de patlama yaşanan binanın son hali görüntülendi - Son Dakika
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3 kişinin can verdiği facianın vahameti gün ağarınca gözüktü! Kadıköy'de patlama yaşanan binanın son hali görüntülendi

10.10.2022 07:36

İstanbul'un Kadıköy ilçesi Fikirtepe Mahallesi'nde bir binada yaşanan patlama sonrası 3 kişi hayatını kaybetti. Günün ilk ışıklarıyla harabeye dönen binanın son hali havadan görüntülendi. Binanın harabeye döndüğü, çevre binaların da ağır hasar aldığı görüldü.

Kadıköy Fikirtepe Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde 3 katlı binanın 3. katından patlama meydana gelmiş, alevlerin kısa sürede sardığı yangın yan tarafında bulunan 2 binaya da sirayet etmişti.

Kadıköy'deki facianın vahameti gün ağarınca ortaya çıktı! 3 kişiye mezar olan bina adeta harabeye döndü

3 KİŞİNİN HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ

İtfaiye ekiplerinin 1 saat süren çalışması sonrası yangın kontrol altına alınmış, AFAD ve itfaiye ekipleri tarafından yapılan arama kurtarma çalışmaları sırasında 3 kişinin hayatını kaybettiği belirlenmişti.

Kadıköy'deki facianın vahameti gün ağarınca ortaya çıktı! 3 kişiye mezar olan bina adeta harabeye döndü

RESMEN HARABEYE DÖNDÜ

Günün ilk ışıklarıyla birlikte patlamanın yaşandığı bina havadan görüntülendi. Patlamanın yaşandığı binanın harabeye döndüğü, çevredeki binaların ise hasar aldığı görüldü.

Kadıköy'deki facianın vahameti gün ağarınca ortaya çıktı! 3 kişiye mezar olan bina adeta harabeye döndü
Kadıköy'deki facianın vahameti gün ağarınca ortaya çıktı! 3 kişiye mezar olan bina adeta harabeye döndü
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Kaynak: İHA

İtfaiye, Kadıköy, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa 3 kişinin can verdiği facianın vahameti gün ağarınca gözüktü! Kadıköy'de patlama yaşanan binanın son hali görüntülendi - Son Dakika

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SON DAKİKA: 3 kişinin can verdiği facianın vahameti gün ağarınca gözüktü! Kadıköy'de patlama yaşanan binanın son hali görüntülendi - Son Dakika
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