İBB Başkanı İmamoğlu: "Binanın sağlam kalan tek dairesinde doğalgaz aboneliği var" - Son Dakika
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İBB Başkanı İmamoğlu: "Binanın sağlam kalan tek dairesinde doğalgaz aboneliği var"

10.10.2022 08:35
İBB Başkanı İmamoğlu: "Binanın sağlam kalan tek dairesinde doğalgaz aboneliği var"

Kadıköy'de yaşanan patlama sonrası sabah saatlerinde olay yerine gelen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, patlamanın yaşandığı alanda yapılan incelemeleri takip etti.

Kadıköy'de yaşanan patlama sonrası sabah saatlerinde olay yerine gelen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, patlamanın yaşandığı alanda yapılan incelemeleri takip etti. Konuya ilişkin konuşan İmamoğlu, "Binanın sağlam kalan tek dairesinde doğalgaz aboneliği var. Aboneliğin olduğu dairede de hiçbir patlama yok" dedi.

Olay, dün akşam saat 19.00 sıralarında Kadıköy Fikirtepe Mahallesi'nde bulunan bir binada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz belirlenemeyen bir nedenle 3 katlı binanın 2.katında patlama meydana gelmiş. Alevlerin kısa sürede sardığı yangın yan tarafından bulunan 2 binaya da sirayet etmişti. İtfaiye ekiplerinin 1 saat süren çalışması sonrası yangın kontrol altına alınmış, AFAD ve itfaiye ekipleri tarafında yapılan arama kurtarma çalışmaları sırasında 3 kişinin hayatını kaybettiği belirlenmişti.

Sabah saatlerinde olay yerine gelen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı patlamanın yaşandığı alanda yürütülen çalışmaları takip ederek, konuya ilişkin son durumu açıkladı.

"Binanın sağlam kalan tek dairesinde doğalgaz aboneliği var"

Aladan incelemelerde bulunan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Şu an adli inceleme devam ediyor, yapılan ön incelemede tabii birtakım farklı görüşler ve tespitler var. Sonuçta biz buraya gelen yetkili birimlerin, adli birimlerin açıklamasını bekleyeceğiz. Şunu net ifade edebiliriz ki binanın sağlam kalan tek dairesinde doğalgaz aboneliği var. Aboneliğin olduğu dairede de hiçbir patlama yok. Patlamanın yaşandığı dairede de doğalgaz hattı yok. Abonelik de yok. Hayatını kaybedenler açısından üzgünüz. Neden patlamaya yaşandığı yapılacak incelemeler sonrasında netleşecek" dedi. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Kadıköy, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İBB Başkanı İmamoğlu: 'Binanın sağlam kalan tek dairesinde doğalgaz aboneliği var' - Son Dakika

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SON DAKİKA: İBB Başkanı İmamoğlu: "Binanın sağlam kalan tek dairesinde doğalgaz aboneliği var" - Son Dakika
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