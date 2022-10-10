Kadıköy'de dün akşam saatlerinde yaşanan patlama sonrası ekiplerin bölgedeki çalışmaları devam ediyor. Patlamanın nedenine ilişkin bina içerisinde yürütülen çalışmalar esnasında da dairede yaralı olarak mahsur kalan bir kedi bulundu. Durumu fark eden ekipler, yaralı kediyi sıkıştığı yerden çıkartarak Kadıköy Belediyesi veteriner ekiplerine teslim etti. Kedi, tedavi edilmek üzere veterinere götürüldü. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Kadıköy, kedi, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Kadıköy'de patlamada mahsur kalan kediyi ekipler kurtardı - Son Dakika

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