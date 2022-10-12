Son dakika haber | Kadıköy'de patlamanın yaşandığı bina iş makinesiyle yıkılmaya başlandı - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haber | Kadıköy'de patlamanın yaşandığı bina iş makinesiyle yıkılmaya başlandı

12.10.2022 11:30

Son dakika haberine göre Kadıköy'de patlamanın yaşandığı bina iş makinesiyle yıkılmaya başlandı Patlamanın ardından yıkımına başlanan bina havadan görüntülendi Kadıköy Fikirtepe'de geçtiğimiz Pazar günü bir binada patlama meydana gelmiş ve olayda 3 kişi hayatını kaybetmişti.

Kadıköy'de patlamanın yaşandığı bina iş makinesiyle yıkılmaya başlandı

Patlamanın ardından yıkımına başlanan bina havadan görüntülendi

İSTANBUL - Kadıköy Fikirtepe'de geçtiğimiz Pazar günü bir binada patlama meydana gelmiş ve olayda 3 kişi hayatını kaybetmişti. Patlamanın yaşandığı binanın iş makinesi ile yıkımına başlandı. Yıkımına başlanan bina havadan görüntülendi

Kadıköy Fikirtepe'de geçtiğimiz Pazar günü yaşanan olayda, bir binada patlama meydana geldi. Patlama nedeniyle 3 kişi hayatını kaybederken duvarları yıkılan binada büyük maddi hasar oluştu.

Patlamanın yaşandığı binanın yıkımına bugün başlandı. Binada iş makinesiyle yıkma çalışmaları yürütüldüğü görüldü.

Öte yandan yıkımına başlanan bina havadan görüntülendi.

YORUMLAR
500
Kadıköy'de bir binada meydana gelen patlamada ölen kişinin cenazesi yakınlarına teslim edildi Kadıköy'de bir binada meydana gelen patlamada ölen kişinin cenazesi yakınlarına teslim edildi Kadıköy'de patlama meydana gelen binanın yıkımına başlandı Kadıköy'de patlama meydana gelen binanın yıkımına başlandı
Kaynak: İHA

Fikirtepe, Kadıköy, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber | Kadıköy'de patlamanın yaşandığı bina iş makinesiyle yıkılmaya başlandı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
17:52 Galatasaray Başkanı Dursun Özbek açıkladı! Mecidiyeköy'de yabancılara ev satacaklar
17:27 Galata Kulesi'nde feci olay: Yabancı uyruklu şahıs metrelerce yüksekten aşağı atladı
17:27 Rapçi Kanye West'ten yeni bir skandal! Ünlü spor markasının yöneticilerine yetişkin film izletti
17:17 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kazakistan'da mevkidaşı Tokayev ile masa tenisi oynadı
16:45 Kayserispor-Trabzonspor maçında performansı beğenilmeyen hakem Ümit Öztürk ceza aldı
16:33 Afganistanlı genç, kız arkadaşını zehirleyerek öldürdü! İşte korkunç cinayetin gerekçesi
16:29 Manchester City'nin yıldız golcüsü Haaland'ın dudak uçuklatan serbest kalma bedeli ortaya çıktı
16:22 Hatay'ın Samandağ Belediye'sine silahlı saldırı düzenlendi! Can kaybı yaşanmadı
16:17 Diyarbakır'da iki saat evini izledikleri adamı kurşun yağmuruna tuttular
16:06 Arka Sokaklar'ın yeni sezon afişi yayınlandı! Sevilen oyuncunun kadrodan çıkması seyircinin canını sıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.10.2022 18:11:17. #1.11#
SON DAKİKA: Son dakika haber | Kadıköy'de patlamanın yaşandığı bina iş makinesiyle yıkılmaya başlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement