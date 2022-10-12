İSTANBUL - Kadıköy Fikirtepe 'de geçtiğimiz Pazar günü bir binada patlama meydana gelmiş ve olayda 3 kişi hayatını kaybetmişti. Patlamanın yaşandığı binanın iş makinesi ile yıkımına başlandı. Yıkımına başlanan bina havadan görüntülendi

Kaynak: İHA

Fikirtepe, Kadıköy, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Son dakika haber | Kadıköy'de patlamanın yaşandığı bina iş makinesiyle yıkılmaya başlandı - Son Dakika

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