Son dakika haber! Kadıköy'de patlamanın yaşandığı mahalle sakinleri evlerine alındı - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haber! Kadıköy'de patlamanın yaşandığı mahalle sakinleri evlerine alındı

10.10.2022 03:33

Son dakika haberler... Kadıköy'de patlamanın yaşandığı mahalle sakinleri evlerine alındı Patlamanın yaşandığı mahallede bina sakinleri 5 saat sonra evlerine alındı Kadıköy'de 3 katlı binanın üçüncü katında doğal gaz sızıntısından kaynaklandığı iddia edilen patlama sonrası çevrede bulunan evlerde yaşayan...

Kadıköy'de patlamanın yaşandığı mahalle sakinleri evlerine alındı

Patlamanın yaşandığı mahallede bina sakinleri 5 saat sonra evlerine alındı

İSTANBUL - Kadıköy'de 3 katlı binanın üçüncü katında doğal gaz sızıntısından kaynaklandığı iddia edilen patlama sonrası çevrede bulunan evlerde yaşayan vatandaşlar sokakta kaldı. Vatandaşların bekleyişi 5 saat sonra son buldu.

Kadıköy Fikirtepe Mahallesi, Özbey Caddesi'nde bulunan 3 katlı binanın üçüncü katında doğal gaz sızıntısından kaynaklandığı iddia edilen patlama sonrası mahalle sakinleri evlerine giremedi. Patlamanın ardından çıkan yangın sonrası mahalle sakinleri dışarda beklemeye başladı. Polis ekiplerinin önlem aldığı mahallede, olay yerine gelen savcının olayın yaşandığı binada incelemelerini tamamlanmasının ardından çevrede bulunan evlerde ikamet eden vatandaşlar 5 saat sonra evlerine alındı. Polis ekiplerinin olay yerinde güvenlik amaçlı beklemesi devam ediyor.

YORUMLAR
500
3 kişinin can verdiği facianın vahameti gün ağarınca gözüktü! Kadıköy'de patlama yaşanan binanın son hali görüntülendi 3 kişinin can verdiği facianın vahameti gün ağarınca gözüktü! Kadıköy'de patlama yaşanan binanın son hali görüntülendi Kadıköy'de patlamada mahsur kalan kediyi ekipler kurtardı Kadıköy'de patlamada mahsur kalan kediyi ekipler kurtardı İBB Başkanı İmamoğlu: 'Binanın sağlam kalan tek dairesinde doğalgaz aboneliği var' İBB Başkanı İmamoğlu: 'Binanın sağlam kalan tek dairesinde doğalgaz aboneliği var'
Kaynak: İHA

Kadıköy, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber! Kadıköy'de patlamanın yaşandığı mahalle sakinleri evlerine alındı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
09:52 Zelenski'den Kiev saldırısı sonrası ilk sözler: Bizi yeryüzünden silmeye çalışıyorlar, evlerinde uyuyanları ve işe gidenleri öldürdüler
09:40 İBB'nin cenaze aracından 144 kilo 550 gram esrar çıktı
09:37 Cristiano Ronaldo kulüp kariyerindeki 700'üncü golü kaydetti
09:34 Rusya'dan Ukrayna'ya Kırım Köprüsü intikamı! Kiev saldırısı sonrası bölgeden ilk fotoğraflar geldi
09:22 Gram altın yeni haftaya büyük düşüşle başladı! 1005 liraya alıcı buluyor
09:13 Bursa'da meydan muharebesi! Yaşananlar kameralara yansıdı
09:04 Ermenistan'dan ateşkes ihlali! Azerbaycan mevzilerine ateş açtılar
09:01 Kredi ve kredi kartı borcu olanlar dikkat! 10 milyona yakın kişiye sicil affı geliyor
09:04 Cenazeye göğüs dekolteli elbisesiyle katılan Jennifer Lopez tepki çekti: Cenazeye değil de düğüne gidiyormuş gibi
08:55 Canlı yayında büyük panik! BBC muhabiri Ukrayna'nın başkenti Kiev'deki patlamalara yayındayken yakalandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.10.2022 10:10:50. #1.11#
SON DAKİKA: Son dakika haber! Kadıköy'de patlamanın yaşandığı mahalle sakinleri evlerine alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement