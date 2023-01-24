Kadıköy'de poligonda atış yaptığı silahla intihar girişiminde bulundu

KADIKÖY'de bir kişi, poligonda bir süre atış yaptığı silahla kendine ateş ederek intihar girişiminde bulundu. Ağır yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.

Olay, saat 16.00 sıralarında Kadıköy 19 Mayıs Mahallesi Şemsettin Günaltay Caddesi'ndeki poligonda meydana geldi. İddiaya göre, ismi öğrenilemeyen bir kişi poligonda tabanca ile bir süre atış talimi yaptı. Ardından aynı tabancayı çenesinin alt kısmına dayayarak ateşledi. İntihar girişiminde bulunan kişi ağır yaralanıp kanlar içinde yere yığıldı. Görevlilerin haber vermesiyle poligona polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı ambulansla Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Olay yeri inceleme ekipleri uzun süre poligonda inceleme yaparken, polisin olaya ilişkin çalışması sürüyor.Olay ile ilgili konuşan Fazıl Baran Yılmaz, "Kendisi ateş ettikten sonra silahı çenesine dayayıp ateş ediyor. Daha sonra ambulans ekipleri gelip hastane götürüyor. Ondan sonra polisler geldi. Olay yeri inceleme ekipleri geldi. İntihar etmiş. İntihar için gelmiş büyük ihtimal. Bildiğim kadarıyla yoğun bakımdaymış" şeklinde konuştu.