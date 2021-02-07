Kadıköy'de polis aracına zarar veren ve güvenlik güçlerine saldırılarda bulunan 4 kişi tutuklandı - Son Dakika

Kadıköy'de polis aracına zarar veren ve güvenlik güçlerine saldırılarda bulunan 4 kişi tutuklandı

07.02.2021 00:21
Kadıköy'de polis aracına zarar veren ve güvenlik güçlerine saldırılarda bulunan 4 kişi tutuklandı, System.String[]

Kadıköy'de düzenlenen yasa dışı gösteriler sırasında polis aracına zarar verdikleri, güvenlik güçlerine görevlerini yapmalarını engellemek amacıyla saldırılarda bulundukları ve çöp konteynerlerini devirip ateşe verdikleri iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.

Kadıköy'de düzenlenen yasa dışı gösteriler sırasında polis aracına zarar verdikleri, güvenlik güçlerine görevlerini yapmalarını engellemek amacıyla saldırılarda bulundukları ve çöp konteynerlerini devirip ateşe verdikleri iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.

Boğaziçi Üniversitesi Güney Kampüs girişinde 1 Şubat'taki yasa dışı gösterilerde güvenlik güçlerine mukavemette bulunanların gözaltına alınmasını protesto etmek amacıyla 2 Şubat'ta Kadıköy Rıhtım Meydanı'nda toplanarak yasa dışı eylemler gerçekleştirdiği öne sürülen şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmada 6 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde gözaltında tutulan şüpheliler, işlemlerinin ardından Anadolu Adalet Sarayı'na götürüldü.

Burada nöbetçi savcılığa çıkarılan şüphelilerden 5'i tutuklanmaları talebiyle, biri de adli kontrol altına alınması istemiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.

Anadolu Sulh Ceza Hakimliği, şüpheliler N.E, A.K, Ö.Ş. ve M.C.D'nin "görevi yaptırmamak için direnme", "toplantı ve yürüyüşlere silah ve benzeri aletler taşıyarak veya kendilerini tanınmayacak hale getirerek katılma", "terör örgütü propagandası yapma", "kanuna aykırı toplantı ve yürüyüşlere silahsız katılarak ihtara rağmen kendiliğinden dağılmama" ve "kamu malına zarar verme" gibi suçları işledikleri gerekçesiyle tutuklanmalarına karar verdi.

Hakimlik, diğer şüpheliler Y.E.K. ile R.A'nın ise "konutu terk etmeme" ve "yurt dışı çıkış yasağı" şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakılmasına hükmetti.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kadıköy'de polis aracına zarar veren ve güvenlik güçlerine saldırılarda bulunan 4 kişi tutuklandı - Son Dakika


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