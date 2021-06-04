Üye Girişi
Kadıköy'de polis memurunu sırtından bıçaklamıştı...Müebbet hapsi istendi - Son Dakika

Kadıköy'de polis memurunu sırtından bıçaklamıştı...Müebbet hapsi istendi

04.06.2021 09:35

Kadıköy'de polis memurunu sırtından bıçaklamıştı.

Kadıköy'de polis memurunu sırtından bıçaklamıştı...Arbede anlarına ilişkin görüntüler ortaya çıktı

Esertaş hakkında müebbet hapis istendi

İSTANBUL - Kadıköy Fikirtepe'de, sipariş verdiği ürünlerin parasını vermeyen Hakan Esertaş kuryeyi darp etmeye başladı. Evinin önünde yaşanan olaya müdahale etmek isteyen polis memuru Osman Şahal (35), Esertaş tarafından sırtından ve karnından bıçaklandı. Esertaş hakkında müebbet hapis istemi ile dava açıldı.

Olay geçtiğimiz Eylül ayının 2'si gecesi saat 03.30 sıralarında yaşandı. Bir arkadaşı ile parkta oturan Hakan Esertaş, tekel bayiini arayarak sipariş verdi. 145 lira tutan siparişi tekel bayiinde kurye olarak çalışan Ruslanbek Rajabov götürdü. Esertaş, kuryeye 200 lira verdi. Rajabov, yanında bozuk para olmadığını ancak, yakındaki bir siteye sipariş götüreceğini, kendisi ile birlikte gelmesi halinde paranın üstüne orada verebileceğini söyledi.

Polis memurunu sırtından ve karnından bıçakladı

Esertaş, Rajabov'un motosikleti ile olayın yaşandığı çok katlı sitenin önüne geldi. Bu sırada Esertaş ile kurye arasında tartışma yaşanmaya başladı. Esertaş, kuryeyi darp etmeye başladı. O esnada, işe gitmek üzere hazırlanan polis memuru Osman Şahal, seslerin yükselmesi ile birlikte aşağıya baktı. Şahal, Esertaş'a yönelik, kuryeyi darp etmemesi için uyardı. Kuryeyi darp edilmekten kurtaran Şahal, dakikalar içinde Esertaş'ın saldırısına uğradı. Esertaş, 16 yıllık polis memurunu önce sırtından, sonra karnından bıçakladı. Yaşanan arbedede sitenin güvenlik görevlisi Cemil G. ise hafif yaralandı.

Müebbet hapsi istendi

Esertaş ve yanındaki kişi uzaklaştırılmaya çalışıldı. Esertaş bu esnada, cebinden çıkardığı bıçakla Şahal'a saldırmaya başladı. Şahal'ı kasığından ve sırtından bıçaklayan Esertaş, olaydan saatler sonra yakalandı. Hayati tehlike yaşayan Şahal hastaneye kaldırıldı. Tedavisi aylarca süren Şahal, uzun süre sonra normal yaşama dönebildi. Olaydan bir gün sonra Esertaş tutuklandı. Yürütülen soruşturma sonrası Hakan Esertaş tutu hakkında 'kasten öldürme' ve 'basit yaralama' suçlarından dava açıldı. Müebbet hapis istemi ile yargılanan Esertaş dün, İstanbul Anadolu Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek davada hakim karşısına çıktı.

Kurye ifade değiştirdi

Olaya ilişkin yürütülen soruşturmada ifadesi alınan Özbek asıllı Ruslanbek Rajabov, Polise verdiği ifadede kendisini darp eden ve yağmalayan Esertaş'tan şikayetçi olduğunu söyledi. Ancak, Rajabov bir süre sonra şikayetinden vaz geçti. Rajabov, Kendisini darp eden kişiyi ise teşhis edemediğini öne sürdü. Öte yandan, Şahal'ın avukatları, kurye Rajabov'un çalışma izninin ve ehliyetinin olmadığını tespit etti.

Kadıköy'de polis memurunu sırtından bıçaklamıştı...Müebbet hapsi istendi
Kadıköy'de polis memurunu sırtından bıçaklamıştı...Müebbet hapsi istendi
Kadıköy'de polis memurunu sırtından bıçaklamıştı...Müebbet hapsi istendi
Kadıköy'de polis memurunu sırtından bıçaklamıştı...Müebbet hapsi istendi

Polis Memuru, Fikirtepe, Kadıköy, Eylül, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kadıköy'de polis memurunu sırtından bıçaklamıştı...Müebbet hapsi istendi - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Nagehan Kaşıkçı'dan şok tarikat iddiası! Oğlumu veliaht gibi görüp elini öpüyorlar Nagehan Kaşıkçı'dan şok tarikat iddiası! Oğlumu veliaht gibi görüp elini öpüyorlar Polonya Milli Takım'ın hocası Paulo Sousa Fenerbahçe ile görüşüyor! Polonya Milli Takım'ın hocası Paulo Sousa Fenerbahçe ile görüşüyor! Bitcoin'de deprem etkisi yaran Elon Musk paylaşımı! Milyonlarca yatırımcı çöktü Bitcoin'de deprem etkisi yaran Elon Musk paylaşımı! Milyonlarca yatırımcı çöktü Acemi hırsız Ankara'da yakalandı! Market görevlisiyle yaşanan arbede kameralarda Acemi hırsız Ankara'da yakalandı! Market görevlisiyle yaşanan arbede kameralarda Kayıp Lütfiye Gündüz'ün eski eşi Duran Özdemir saldırıya uğradı! Müge Anlı olayı araştırıyor Kayıp Lütfiye Gündüz'ün eski eşi Duran Özdemir saldırıya uğradı! Müge Anlı olayı araştırıyor Otelde çocuklarının fotoğrafını çeken adama tekmeyle saldırdı Otelde çocuklarının fotoğrafını çeken adama tekmeyle saldırdı Arka Sokaklar'da yaprak dökümü! Onur Bay'ın ardından Yüsra Geyik de diziden ayrılıyor Arka Sokaklar'da yaprak dökümü! Onur Bay'ın ardından Yüsra Geyik de diziden ayrılıyor İlayda Alişan ile Serkay Tütüncü aşkı belgelendi İlayda Alişan ile Serkay Tütüncü aşkı belgelendi

Son Dakika Haberleri
10:16 Nagehan Kaşıkçı'dan şok tarikat iddiası! Oğlumu veliaht gibi görüp elini öpüyorlar
10:08 AK Partili Tuğrul Türkeş'ten dikkat çeken çıkış: Dükkan talan ediliyor
10:06 Polonya Milli Takım'ın hocası Paulo Sousa Fenerbahçe ile görüşüyor!
09:52 "Futbolda şike kumpası" davası bugün karara bağlanıyor!
09:47 Bitcoin'de deprem etkisi yaran Elon Musk paylaşımı! Milyonlarca yatırımcı çöktü
09:31 Türk Telekom Stadyumu zemini söküldü! Belhanda'nın kovulmasına neden olmuştu
09:18 Kayıp Lütfiye Gündüz'ün eski eşi Duran Özdemir saldırıya uğradı! Müge Anlı olayı araştırıyor
09:12 Zeytin Dalı Harekât bölgesinde bir askerimiz şehit oldu
09:09 Ermenistan Sağlık Bakanı suçunu itiraf etti! Karabağ'da ölen asker ailelerinden özür diledi
09:03 Ünlü oyuncu koronavirüsü atlattı nikah masasına oturdu! Burak Sergen nişanlısı Nihan Ünsal ile evlendi
Fenerbahçe'den ayrılacağı konuşulan Caner ve Fatih Terim arasında sürpriz görüşme Fenerbahçe'den ayrılacağı konuşulan Caner ve Fatih Terim arasında sürpriz görüşme         
10:19
AK Partili Tuğrul Türkeş'ten dikkat çeken çıkış: Dükkan talan ediliyor AK Partili Tuğrul Türkeş'ten dikkat çeken çıkış: Dükkan talan ediliyor         
10:09
Sadece tuvalet molası vermişti! Facia 3 ölü, 5 yaralı ile son buldu Sadece tuvalet molası vermişti! Facia 3 ölü, 5 yaralı ile son buldu         
09:58
Türk Telekom Stadyumu zemini söküldü! Belhanda'nın kovulmasına neden olmuştu Türk Telekom Stadyumu zemini söküldü! Belhanda'nın kovulmasına neden olmuştu         
09:31
Cumhurbaşkanı Erdoğan bugünü işaret etmişti! Büyük müjdenin adı Amasra Cumhurbaşkanı Erdoğan bugünü işaret etmişti! Büyük müjdenin adı Amasra         
09:25
Ünlü oyuncu koronavirüsü atlattı nikah masasına oturdu! Burak Sergen nişanlısı Nihan Ünsal ile evlendi Ünlü oyuncu koronavirüsü atlattı nikah masasına oturdu! Burak Sergen nişanlısı Nihan Ünsal ile evlendi         
09:03
Miras kavgası kanlı bitti: Amcası, yengesi ve kuzenini öldürdü Miras kavgası kanlı bitti: Amcası, yengesi ve kuzenini öldürdü         
01:50
18 Haziran'da dijital ortamda sunulacak olan öğrenci karneleri, isteyen velilere basılı olarak verilecek 18 Haziran'da dijital ortamda sunulacak olan öğrenci karneleri, isteyen velilere basılı olarak verilecek         
00:30
Çalıntı Ferrari ile başı dertte olan Şeyma Subaşı'nın sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile ilgili bomba iddia: Her şeyi sahte Çalıntı Ferrari ile başı dertte olan Şeyma Subaşı'nın sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile ilgili bomba iddia: Her şeyi sahte         
22:34
Berfu-Eser Yenenler çiftinden takipçilerini gülümseten tatil pozu Berfu-Eser Yenenler çiftinden takipçilerini gülümseten tatil pozu         
21:42
Ezgi Mola'ya destek veren ünlüler hakkında suç duyurusunda bulunulunca sosyal medya ayağa kalktı Ezgi Mola'ya destek veren ünlüler hakkında suç duyurusunda bulunulunca sosyal medya ayağa kalktı         
20:22
İbo Show'da bomba gibi final! Son bölüme birbirinden ünlü isimler konuk olacak İbo Show'da bomba gibi final! Son bölüme birbirinden ünlü isimler konuk olacak         
18:22
Tek göz çıkarılırsa hayatta kalınıyor! Kara mantar hastalarının yeni fotoğrafları geldi Tek göz çıkarılırsa hayatta kalınıyor! Kara mantar hastalarının yeni fotoğrafları geldi         
18:18
İtfaiye aracındaki tepki çeken görüntüler 4 kişinin işini kaybetmesine neden oldu İtfaiye aracındaki tepki çeken görüntüler 4 kişinin işini kaybetmesine neden oldu         
17:18
Fitness hocası Pamela ayna karşısında bikinisini açarak tanıtım yaptı Fitness hocası Pamela ayna karşısında bikinisini açarak tanıtım yaptı         
16:29
Meme kanseriyle mücadele eden Canan Ergüder, 5. kemoterapiden sonraki halini paylaştı Meme kanseriyle mücadele eden Canan Ergüder, 5. kemoterapiden sonraki halini paylaştı         
16:18
9 kişinin yaşamını yitirdiği feci kazada kahreden ayrıntı: Vefat edenlerden biri 6 aylık hamile çıktı 9 kişinin yaşamını yitirdiği feci kazada kahreden ayrıntı: Vefat edenlerden biri 6 aylık hamile çıktı         
15:23
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.06.2021 10:31:25. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Kadıköy'de polis memurunu sırtından bıçaklamıştı...Müebbet hapsi istendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement