KADIKÖY'DE POLİS TRAFİĞİ TEHLİKEYE DÜŞÜREN DİLENCİ VE SEYYAR SATICILARA GÖZ AÇTIRMADI - Son Dakika

KADIKÖY'DE POLİS TRAFİĞİ TEHLİKEYE DÜŞÜREN DİLENCİ VE SEYYAR SATICILARA GÖZ AÇTIRMADI

06.03.2021 09:28

KADIKÖY, D-100 Karayolu'nda trafiği tehlikeye düşürerek dilencilik ve seyyar satıcılık yapanlar polisten kaçamadı.

KADIKÖY, D-100 Karayolu'nda trafiği tehlikeye düşürerek dilencilik ve seyyar satıcılık yapanlar polisten kaçamadı. Polis ve seyyar satıcılar arasında ise kısa süreli kovalamaca yaşandı, yakalananlar haklarında işlem yapılmak üzere polis merkezine götürüldü.

Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Uzunçayır D-100 Karayolu'nda kendi hayatlarını ve diğer sürücüleri tehlikeye düşürüp trafiği aksatarak dilencilik ve seyyar satıcılık yapanları yakalamak için çalışma başlattı. Polisleri gören seyyar satıcılar kaçmaya başlarken polis ile aralarında kısa süreli kovalamaca yaşandı. Yol kenarında dilenenler ve seyyar satıcılar tek tek yakalanarak polis otosuna bindirildi. Yakalananlar işlem yapılmak üzere polis merkezine götürülürken, haklarında kabahatler kanunu uyarınca 6 kişiye kişi başı 136 lira olmak üzere toplam 816 lira para cezası kesildi. Seyyar satıcılık yapan küçük yaşta 2 çocuğun ailesine, aile yükümlülüğünü yerine getirmemekten adli işlem yapıldı.

KADIKÖY'DE POLİS TRAFİĞİ TEHLİKEYE DÜŞÜREN DİLENCİ VE SEYYAR SATICILARA GÖZ AÇTIRMADI
KADIKÖY'DE POLİS TRAFİĞİ TEHLİKEYE DÜŞÜREN DİLENCİ VE SEYYAR SATICILARA GÖZ AÇTIRMADI
KADIKÖY'DE POLİS TRAFİĞİ TEHLİKEYE DÜŞÜREN DİLENCİ VE SEYYAR SATICILARA GÖZ AÇTIRMADI
KADIKÖY'DE POLİS TRAFİĞİ TEHLİKEYE DÜŞÜREN DİLENCİ VE SEYYAR SATICILARA GÖZ AÇTIRMADI
KADIKÖY'DE POLİS TRAFİĞİ TEHLİKEYE DÜŞÜREN DİLENCİ VE SEYYAR SATICILARA GÖZ AÇTIRMADI
KADIKÖY'DE POLİS TRAFİĞİ TEHLİKEYE DÜŞÜREN DİLENCİ VE SEYYAR SATICILARA GÖZ AÇTIRMADI
KADIKÖY'DE POLİS TRAFİĞİ TEHLİKEYE DÜŞÜREN DİLENCİ VE SEYYAR SATICILARA GÖZ AÇTIRMADI
KADIKÖY'DE POLİS TRAFİĞİ TEHLİKEYE DÜŞÜREN DİLENCİ VE SEYYAR SATICILARA GÖZ AÇTIRMADI

D-100 Karayolu, Hisarcık, Kadıköy, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel KADIKÖY'DE POLİS TRAFİĞİ TEHLİKEYE DÜŞÜREN DİLENCİ VE SEYYAR SATICILARA GÖZ AÇTIRMADI - Son Dakika


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