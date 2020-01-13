Kadıköy'de polise ateş açan hırsızlar tutuklandı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Kadıköy'de polise ateş açan hırsızlar tutuklandı - Son Dakika

Kadıköy'de polise ateş açan hırsızlar tutuklandı

18 dakika önce

Kadıköy'de hırsızlık çetesine düzenlenen operasyonda polise ateş açan 4 kişi yakalandı.

Kadıköy'de polise ateş açan hırsızlar tutuklandı, System.String[]

Kadıköy'de hırsızlık çetesine düzenlenen operasyonda polise ateş açan 4 kişi yakalandı. Hırsızlık olayları güvenlik kameralarına yansırken, polis kamerası operasyon anını saniye saniye kaydetti. Şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliğine bağlı ekipler, geçtiğimiz 2 ay içerisinde Ümraniye ve Kadıköy ilçelerindeki 16 ayrı yerde meydana gelen çelik kasa hırsızlığı, evden hırsızlık ve oto hırsızlığı ihbarları üzerine hareket geçti. Olayların meydana geldiği yerlerde bulunan güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis, şüphelilerin eşkallerini belirledi. Polis, eşkalleri belirlenen şahısları yakalamak için çalışma başlattı.


Hırsızlar polise ateş açtı, bir polis memuru yaralandı


Hırsızlık Büro Amirliğine bağlı ekiplerce yürütülen teknik ve fiziki takip sonucunda, 7 Ocak günü Kadıköy'de Erenköy Mahallesi Azim Sokak üzerinde bir adrese operasyon düzenlendi. Operasyon sırasında şüpheli şahıslar polise direnerek ateş açınca polisler de karşılık verdi ve silahlı çatışma çıktı. Bir polis memuru şahısların açtığı ateş sonucu ayağından vurularak yaralandı. Olay yerine özel harekat polisleri ve çok sayıda polis ekibi sevk edilirken, yaralı polis hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Polise ateş açan 4 şahıstan 3'ü kısa sürede yakalandı, bir şahıs ise olay yerinden kaçtı. Polis, çevrede geniş güvenlik önlemleri alarak kaçan şahsı arama çalışmaları yürüttü. Kaçan şahıs da çok geçmeden polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.


Şüphelilerin suç dosyası kabarık çıktı, 1 kişinin cinayetten aranması var


Gözaltına alınarak Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğüne götürülen şüpheliler, Sinan Y. (38)'in 12, Emrah E. (32)'nin 34, Kemalettin P. (34)'nin 45 adet suç kaydı ve 7 adet aranması olduğu, Erdal B. (47)'nin ise 38 adet suç kaydı 3 adet kesilmiş cezasının bulunduğu öğrenildi. Şüphelilerden Sinan D. (32)'nin ise 48 adet suç kaydıyla birlikte içlerinde cinayet suçunun da bulunduğu 10 adet aranmasının olduğu belirlendi.


Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Hırsızlık anları güvenlik kamerasında


Öte yandan, güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, şüphelilerin gerçekleştirdikleri hırsızlık eylemlerinde tanınmamak için yüzlerine maske taktığı, hızlı bir şekilde binalara girerek, dakikalar içerisinde hırsızlık yapıp çaldıkları eşyalarla olay yerlerinden ayrıldıkları görüldü. - İSTANBUL

Kadıköy, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.01.2020 12:27 Kaynak: İHA
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