KADIKÖY'DE POLİSE SİLAHLI SALDIRI (1) - Son Dakika
Son Dakika Güncel KADIKÖY'DE POLİSE SİLAHLI SALDIRI (1) - Son Dakika

KADIKÖY'DE POLİSE SİLAHLI SALDIRI (1)

6 saat önce

Ali Kerem BENGİ/ KADIKÖY'de hırsızlık yapmak için bir eve girmeye çalıştığı öne sürülen 4 şüpheliyi polis yakaladı.

KADIKÖY'DE POLİSE SİLAHLI SALDIRI (1), System.String[]

Ali Kerem BENGİ/ KADIKÖY'de hırsızlık yapmak için bir eve girmeye çalıştığı öne sürülen 4 şüpheliyi polis yakaladı. Şüphelilerden biri gözaltına alındığı sırada silahla ateş açarak polisi bacağından vurdu.

Olay, Kadıköy Erenköy Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre polis ekipleri bir eve hırsızlık için girmeye çalışan 4 şüpheliyi suçüstü yakaladı. Gözaltına alınmak istenen şüphelilerden biri direndiği polise ateş açarak, bacağından yaraladı. Yaralı polis hastaneye kaldırıldı.

Görüntü Dökümü:

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-Olay yeri

-Genel ve detaylar


Kadıköy, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.01.2020 06:07 Kaynak: DHA
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