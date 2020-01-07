Kadıköy'de polise silahlı saldırı - Son Dakika

Murat KORKMAZ-Ali ABLAY/ KADIKÖY'de hırsızlık yapmak için bir eve girmeye çalıştığı öne sürülen 4 şüpheliden 3'ünü polis yakaladı. Şüphelilerden biri silahla polisi bacağından vurarak kaçtı.

Olay, Erenköy Mahallesi Azim Sokak'ta saat 17.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, beyaz bir otomobile gelen 4 kişi hırsızlık için bir apartmana girmek istedi. Şüphelilerin peşinde olan polis ekipleri sokak girişlerini keserek, şüphelileri yakalamak istedi. 4 şüpheliden Sinan Y., Erdal B., Murat A. yakalanırken, silahlı yağma suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan Halit Ş. polise ateş ederek kaçtı. Açılan ateşte bir polis memuru bacağından yaralandı. İhbar üzerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Olay yerine Özel Harekat polislerinde sevk edilerek çevrede geniş güvenlik önlemi alındı. Bacağından yaralanan polis memuru sivil bir polis aracıyla hastaneye götürüldü. Polisin sağlık durumunun ise iyi olduğu öğrenildi.