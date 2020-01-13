Kadıköy'de polisi vuran hırsızlık şüphelileri kamerada - Son Dakika
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Kadıköy'de polisi vuran hırsızlık şüphelileri kamerada

6 saat önce

KADIKÖY'de polisin hırsızlık çetesine düzenlediği operasyonda polise ateş açarak yaralayan şüphelinin de aralarında bulunduğu 5 kişi yakalandı.

KADIKÖY'de polisin hırsızlık çetesine düzenlediği operasyonda polise ateş açarak yaralayan şüphelinin de aralarında bulunduğu 5 kişi yakalandı. Şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüphelinin hırsızlık anları ve evlerine yapılan operasyon kameralara yansıdı.

POLİSLE ÇATIŞAN ŞÜPHELİLER BİR POLİS MEMURUNU YARALADI

Kadıköy Erenköy Mahallesi Azim Sokak'ta geçen salı günü saat 17.30 sıralarında beyaz renkli otomobille gelen 4 kişi hırsızlık için bir apartmana girmek üzereyken takipte olan polis ekiplerine yakalandı. Şüphelilerden biri polis memuruna ateş açarak yaraladı. Polise ateş açan hırsızlık şüphelileri ekiplerin çalışması sonucu yakalandı. Polis ekipleri yaptığı detaylı incelemeler sonucunda olaylara karıştığını tespit ettiği bir şüpheliyi daha adresine yaptığı operasyon sonucu yakaladı.

16 AYRI EVDEN HIRSIZLIK YAPMIŞLAR

Gözaltına alınan şüphelilerin akşam 19.00 ve 22.00 saatleri arasında Kadıköy'de önceden tespit ettikleri lüks dairelerin kapı göbeklerini kırarak girdikleri öğrenildi. Hırsızlık şüphelilerin 16 ayrı eve bu yöntemle girerek çelik kasa çaldıkları belirtildi. Şüphelilerin 16 ayrı evden toplamda 2 milyon değerinde ziynet eşyası ve nakit para çaldıkları tespit edildi.

Sorgulanan Sinan Y.(37)?nin 12 adet suç kaydı, Erdal B.(46)?nın 38 adet suç kaydı, Emrah E.(31)?in 40 adet suç kaydı, Sinan D.(31)?in 48 adet suç kaydı ve cinayet suçundan aranması olduğu, Kemalettin P.(33)?ün ise 45 adet suç kaydı olduğu öğrenildi. Şüpheliler şubedeki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edildi. Şüpheliler çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan şüphelilerin evlere maskeli olarak girdikleri anlar apartmanların güvenlik kameralarına yansıdı. Şüphelilerin kapı göbeklerini kırarak apartmana girdiği anlar görüntülerde yer aldı. Polis ekiplerinin bir şüphelinin evine yaptığı operasyon ve arama yaptığı anlar ise polis kameralarına yansıdı.

Kadıköy'de polisi vuran hırsızlık şüphelileri kamerada

Kadıköy, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.01.2020 12:01 Kaynak: DHA
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