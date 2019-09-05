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Kadıköy'de polisten değnekçilere suçüstü

19 dakika önce

Kadıköy'de polisten değnekçilere suçüstü İSPARK'a ait otoparklarda mesai saati dışında sürücülerden para isteyenlere operasyonİSTANBUL - Kadıköy'de İSPARK'a ait otoparklarda mesai saati dışında yetkisi olmadığı halde sürücülerden para isteyen iki kişi polisin operasyonu ile yakalandı.

Kadıköy'de polisten değnekçilere suçüstü

İSPARK'a ait otoparklarda mesai saati dışında sürücülerden para isteyenlere operasyon

İSTANBUL - Kadıköy'de İSPARK'a ait otoparklarda mesai saati dışında yetkisi olmadığı halde sürücülerden para isteyen iki kişi polisin operasyonu ile yakalandı.

İSPARK'a ait otoparklarda mesai saati dışında park eden sürücülerden yetkisi olmamasına rağmen para isteyen değnekçilere polis ekiplerince operasyon düzenlendi. Polis ekipleri bu akşam saatlerinde sivil bir arabayla Kadıköy Funda Çıkmazı Sokakta araçlarını park etti .İki kişi araca yanaşarak para istedi. Bunun üzerine harekete geçen polis ekipleri iki şahsı suçüstü yakalayarak polis merkezine götürdü. Operasyona resmi ekipler ve motosikletli yunus polisleri de eşlik etti.

Kadıköy, Polis, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 05.09.2019 11:23 Kaynak: İHA
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