KADIKÖY'DE POLİS KADES İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME BROŞÜRÜ DAĞITTI - Son Dakika

KADIKÖY'DE POLİS KADES İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME BROŞÜRÜ DAĞITTI

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN - İsa ALMAÇAYIR/

Kadıköy'de polis, Kadın Destek Uygulaması (KADES) ile ilgili bilgilendirme broşürü dağıttı. Kadıköy Boğa Meydan'da Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü görevlileri, koronavirüs tedbirleri kapsamında maske takıp sosyal mesafe kurallarına uygun bir şekilde vatandaşlara Kadın Destek Uygulaması (KADES) ile ilgili bilgilendirme broşürü dağıttı. İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Daire Başkanlığı tarafından hazırlanan "Kadın Destek" yazılı el broşürlerinin okunarak bilgi edinilmesini isteyen görevli polisler, ayrıca sözlü olarakta "Şiddet uygulayan kişi hakkında alınabilecek tedbirler, şiddete maruz kalan nerelere başvurabilir ve şiddete maruz kalındığında yararlanılabilecek haklarla ilgili anlatım yaptı. "KADES" uygulamasının kolaylıkla indirilebileceği ad, soyad, tc kimlik no, doğum yılı ve telefon numarası ile uygulamaya giriş yapılabildiği, acil bir durum ile karşı karşıya kalındığında konum bilgisi açıldıktan sonra uygulama ekranında bulunan "Acil Destek" butonuna dokunarak ihbarın gerçekleştirilebileceği, bunun üzerine en yakın ekibin kısa süre içerisinde olaya müdahale edeceği vurgulandı. Bilgilendirme broşüründen alan Nuray Çalışkan " Uyarıları için polis memurlarına teşekkür ederim. Gayet başarılı bir uygulama.İlk fırsatta indireceğim uygulamayı da.Umarım kullanma zorunda kalmam" diye konuştu.