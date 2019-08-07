Son Dakika Haberleri: Kadıköy'de protesto! Alper ve Reyes...
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Kadıköy'de protesto! Alper ve Reyes...

1 saat önce

Maçın 62. dakikasında penaltıya sebep olan Reyes ve bekleneni çok uzun zamandır bir türlü veremeyen Alper'e protesto yapıldı.

Kadıköy'de protesto! Alper ve Reyes..., System.String[]
Maçın 62. dakikasında penaltıya sebep olan Reyes ve bekleneni çok uzun zamandır bir türlü veremeyen Alper'e protesto yapıldı.

Kulübeden çıkan kaptan Emre Belözoğlu, tribünlere tepki göstermemeleri çağrısında bulundu.

İlerleyen dakikalarda ıslıklar devam edince Teknik Direktör Ersun Yanal, İdari Menajer Volkan Ballı ve Kaptan Emre, tribünlere işarette bulunmaya devam etti.
Emre Belözoğlu, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 10:57 
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