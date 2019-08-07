Kadıköy'de protesto! Alper ve Reyes...
1 saat önce
Maçın 62. dakikasında penaltıya sebep olan Reyes ve bekleneni çok uzun zamandır bir türlü veremeyen Alper'e protesto yapıldı.
Maçın 62. dakikasında penaltıya sebep olan Reyes ve bekleneni çok uzun zamandır bir türlü veremeyen Alper'e protesto yapıldı.
Kulübeden çıkan kaptan Emre Belözoğlu
, tribünlere tepki göstermemeleri çağrısında bulundu.
İlerleyen dakikalarda ıslıklar devam edince Teknik Direktör Ersun Yanal
, İdari Menajer Volkan Ballı
ve Kaptan Emre, tribünlere işarette bulunmaya devam etti.
Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 10:57
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