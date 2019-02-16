Son Dakika Haberleri: Kadıköy'de Puanlar Paylaşıldı

Kadıköy'de Puanlar Paylaşıldı

1 saat önce

Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Fenerbahçe, taraftarı önünde Atiker Konyaspor'u ağırladı.

Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Fenerbahçe, taraftarı önünde Atiker Konyaspor'u ağırladı. Müsabaka 1-1'lik eşitlikle sonuçlandı.

MAÇTAN DAKİKALAR

11. dakikada ceza alanı içinde Dirar'ın pasında topla buluşan Zajc'in uzak direğe yaptığı plase vuruşunu Serkan uzaklaştırdı. 30. dakikada taç çizgisi üzerinde Jahovic'le girdiği ikili mücadelede Sadık yerde kaldı. Sadık'ın sol bacağına basan Jahovic'i hakem Fırat Aydınus, 33'te VAR'da yaptığı inceleme sonunda kırmızı kartla oyun dışına attı. 36. dakikada Milosevic'in pasıyla kontratağa çıkan Konyaspor, Fofana ile ceza alanına girdi. Fildişili oyuncu Volkan Demirel'in solundan düzgün bir vuruşla topu ağlarla buluşturdu. 1-0 45+1. dakikada gelişen Fenerbahçe atağında Dirar'ın sağ kanattan ceza sahasına yaptığı ortada Jailson'un uzak direğe yaptığı vuruş filelere gitti. 1-1

48. dakikada Slimani'nin topuk pasıyla ceza alanı içinde topla buluşan Zajc'in vuruşu üstten auta çıktı. 49. dakikada Valbuena'nın çizgiye inerek yaptığı ortada topla buluşan Moses'in şutu direğin yanında dışarı çıktı. 67. dakikada sağ köşeden Valbuena'nın kullandığı korner vuruşuna iyi yükselen Slimani'nin kafa vuruşunu auta gitti. 70. dakikada Dirar'ın sağ kanattan açtığı ortaya iyi bir kafa vuruşu yapan Ayew'in topunu kaleci Serkan güçlükle kornere çeldi. 73. dakikada sol kanattan gelişen Konyaspor atağında Fofana'nın pasında topla buluşan Milosevic'in şutunu Volkan Demirel iki hamlede kontrol etti. 82. dakikada Dirar'ın ortasında ceza sahası içinde iyi yükselen Skrtel'in kafa vuruşu direğin yanında az farkla auta çıktı. 85. dakikada Valbuena'nın sol kanattan açtığı oraya Alper dokundu ve top filelere gitti. Ancak Fırat Aydınus, VAR'ı dinleyip ofsayt kararı verdi, gol geçersiz sayıldı. 90+4 dakikada sol çaprazda Dirar'ın pasıyla buluşan Alper'in şutu üstten auta çıktı.

KÜNYE

Stat: Ülker Hakemler: Fırat Aydınus xx, Serkan Ok xx, Aleks Taşçıoğlu xx Fenerbahçe: Volkan xx, Dirar xx, Sadık xx, Skrtel xx, Hasan Ali xx, Mehmet Topal xx, Jailsson xxx (Eljif dk. 84 '), Valbuena xx, Moses xx (Alper dk. 82 '), Zajc xxv (Ayew dk. 62 xx), Slimani xx Yedekler: Harun, İsmail, Neustaedter, Serdar, Ferdi, Şener, Frey Teknik Direktör: Ersun Yanal Atiker Konyaspor: Serkan xxx, Skubic xx, Ali Turan xx, Filipovic xx, Zuta xxx, Jetovic xx, Volkan xx, Fofana xxx (Opanasenko dk. 83 '), Milosevic xxx (Uğur Demirok dk. 90+3 '), Traore xx (Yatabare dk. 74 x), Jahovic ' Yedekler: Mahmut, Mücahit, Ali Çamdalı, Amir, Ferhat, Mücahit Teknik Direktör: Aykut Kocaman Goller: Fofana (dk. 36) (A.Konyaspor), Jailson (dk. 45+1) (Fenerbahçe) Kırmızı kart: Jahovic (dk. 33) (A.Konyaspor) Sarı Kartlar: Skrtel, Sadık, Alper (Fenerbahçe), Skubic (A.Konyaspor)

(Güven Mert Ercan - Bozhan Memiş - Oğuzhan Ort - Mehmet Şirin Topaloğlu/İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.02.2019 09:11 Kaynak: İHA

Atiker Konyaspor, Serkan, Konyaspor, Fenerbahçe, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Fenerbahçe, Atiker Konyaspor'a Takıldı: 1-1 Fenerbahçeli Efsane Alex de Souza, Konyaspor Maçını Tribünde Takip Etti

Çaykur Rizespor, Deplasmanda Bursaspor'u 2-0'la Geçti Bursasporlu Taraftarların Islıkladığı Yusuf Erdoğan, Sahayı Terk Etti
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.2.2019 22:56:03. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kadıköy'de Puanlar Paylaşıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]