Kadıköy'de Puanlar Paylaşıldı

Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Fenerbahçe
, taraftarı önünde Atiker Konyaspor
'u ağırladı. Müsabaka 1-1'lik eşitlikle sonuçlandı.
MAÇTAN DAKİKALAR
11. dakikada ceza alanı içinde Dirar'ın pasında topla buluşan Zajc'in uzak direğe yaptığı plase vuruşunu Serkan
uzaklaştırdı. 30. dakikada taç çizgisi üzerinde Jahovic'le girdiği ikili mücadelede Sadık yerde kaldı. Sadık'ın sol bacağına basan Jahovic'i hakem Fırat Aydınus
, 33'te VAR'da yaptığı inceleme sonunda kırmızı kartla oyun dışına attı. 36. dakikada Milosevic'in pasıyla kontratağa çıkan Konyaspor, Fofana ile ceza alanına girdi. Fildişili oyuncu Volkan Demirel
'in solundan düzgün bir vuruşla topu ağlarla buluşturdu. 1-0 45+1. dakikada gelişen Fenerbahçe atağında Dirar'ın sağ kanattan ceza sahasına yaptığı ortada Jailson
'un uzak direğe yaptığı vuruş filelere gitti. 1-1
48. dakikada Slimani'nin topuk pasıyla ceza alanı içinde topla buluşan Zajc'in vuruşu üstten auta çıktı. 49. dakikada Valbuena'nın çizgiye inerek yaptığı ortada topla buluşan Moses'in şutu direğin yanında dışarı çıktı. 67. dakikada sağ köşeden Valbuena'nın kullandığı korner vuruşuna iyi yükselen Slimani'nin kafa vuruşunu auta gitti. 70. dakikada Dirar'ın sağ kanattan açtığı ortaya iyi bir kafa vuruşu yapan Ayew'in topunu kaleci Serkan güçlükle kornere çeldi. 73. dakikada sol kanattan gelişen Konyaspor atağında Fofana'nın pasında topla buluşan Milosevic'in şutunu Volkan Demirel iki hamlede kontrol etti. 82. dakikada Dirar'ın ortasında ceza sahası içinde iyi yükselen Skrtel'in kafa vuruşu direğin yanında az farkla auta çıktı. 85. dakikada Valbuena'nın sol kanattan açtığı oraya Alper dokundu ve top filelere gitti. Ancak Fırat Aydınus, VAR'ı dinleyip ofsayt kararı verdi, gol geçersiz sayıldı. 90+4 dakikada sol çaprazda Dirar'ın pasıyla buluşan Alper'in şutu üstten auta çıktı.
KÜNYE
Stat: Ülker Hakemler: Fırat Aydınus xx, Serkan Ok
xx, Aleks Taşçıoğlu
xx Fenerbahçe: Volkan xx, Dirar xx, Sadık xx, Skrtel xx, Hasan Ali
xx, Mehmet Topal
xx, Jailsson xxx (Eljif dk. 84 '), Valbuena xx, Moses xx (Alper dk. 82 '), Zajc xxv (Ayew dk. 62 xx), Slimani xx Yedekler: Harun, İsmail, Neustaedter, Serdar, Ferdi, Şener, Frey Teknik Direktör: Ersun Yanal
Atiker Konyaspor: Serkan xxx, Skubic xx, Ali Turan xx, Filipovic xx, Zuta xxx, Jetovic xx, Volkan xx, Fofana xxx (Opanasenko dk. 83 '), Milosevic xxx (Uğur Demirok
dk. 90+3 '), Traore xx (Yatabare dk. 74 x), Jahovic ' Yedekler: Mahmut, Mücahit, Ali Çamdalı
, Amir, Ferhat, Mücahit Teknik Direktör: Aykut Kocaman
Goller: Fofana (dk. 36) (A.Konyaspor), Jailson (dk. 45+1) (Fenerbahçe) Kırmızı kart: Jahovic (dk. 33) (A.Konyaspor) Sarı Kartlar: Skrtel, Sadık, Alper (Fenerbahçe), Skubic (A.Konyaspor)
(Güven Mert Ercan - Bozhan Memiş - Oğuzhan Ort - Mehmet Şirin
Topaloğlu/İHA)