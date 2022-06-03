Kadıköy'de restoranda yangın çıktı, bina sakinleri sokağa döküldü - Son Dakika
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Kadıköy'de restoranda yangın çıktı, bina sakinleri sokağa döküldü

03.06.2022 08:13

Kadıköy'de restoranda yangın çıktı, bina sakinleri sokağa döküldü Kadıköy'de 10 katlı binanın zemin katında bulunan bir restoranın elektrik panosunda çıkan yangın sonrası dükkan dumanla doldu.

Kadıköy'de restoranda yangın çıktı, bina sakinleri sokağa döküldü

İSTANBUL - Kadıköy'de 10 katlı binanın zemin katında bulunan bir restoranın elektrik panosunda çıkan yangın sonrası dükkan dumanla doldu. Yangın alarmının çalması üzerine bina sakinleri panikleyerek sokağa döküldü.

Yangın, Kadıköy'de Erenköy Mahallesi Şemsettin Günaltay Caddesinde bir balıkçı restoranında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, restoran içerisinde bulunan elektrik panosunda ufak çaplı yangın çıktı. Elektrik panosunun yanmasıyla restoran dumanla doldu. Restoranın yangın alarmının çalmasıyla bina sakinleri sokağa döküldü. İtfaiye ekipleri kısa sürede olaya müdahale ederken olayda herhangi bir can kaybı ve yaralanma olmadı.

Kadıköy'de restoranda yangın çıktı, bina sakinleri sokağa döküldü
Kadıköy'de restoranda yangın çıktı, bina sakinleri sokağa döküldü
Kadıköy'de restoranda yangın çıktı, bina sakinleri sokağa döküldü
Kadıköy'de restoranda yangın çıktı, bina sakinleri sokağa döküldü

YORUMLAR
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Kapalıçarşı'dan takip ettikleri otomobili Kadıköy'de kurşunladılar: 1 yaralı Kapalıçarşı'dan takip ettikleri otomobili Kadıköy'de kurşunladılar: 1 yaralı
Kaynak: İHA

Kadıköy, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kadıköy'de restoranda yangın çıktı, bina sakinleri sokağa döküldü - Son Dakika


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