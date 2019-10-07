Son Dakika Haberleri: Kadıköy'de riskli olduğu gerekçesiyle boşaltılan 5 katlı bina havadan görüntülendi
Son Dakika 3. Sayfa Kadıköy'de riskli olduğu gerekçesiyle boşaltılan 5 katlı bina havadan görüntülendi

Kadıköy'de riskli olduğu gerekçesiyle boşaltılan 5 katlı bina havadan görüntülendi

54 dakika önce

Kadıköy'de riskli olduğu gerekçesiyle boşaltılan 5 katlı bina havadan görüntülendiİSTANBUL - İstanbul'da meydana gelen 5,8 büyüklüğündeki depremin ardından yapılan incelemelerde riskli olduğu tespit edilen Kadıköy'deki 5 katlı bir apartman tahliye edildi.

Kadıköy'de riskli olduğu gerekçesiyle boşaltılan 5 katlı bina havadan görüntülendi

İSTANBUL - İstanbul'da meydana gelen 5,8 büyüklüğündeki depremin ardından yapılan incelemelerde riskli olduğu tespit edilen Kadıköy'deki 5 katlı bir apartman tahliye edildi. Boşaltılan apartman havadan görüntülendi.

Yeldeğirmeni Mahallesi Nakil Sokak üzerinde bulunan 5 katlı bir binanın, 5,8 büyüklüğündeki depremin ardından yapılan hasar tespit çalışmalarında riskli olduğu tespit edildi. Bina polis ve zabıta ekiplerince tahliye edildi. Daire sakinleri eşyalarıyla birlikte tahliye edilirken, zemin katta bulunan 4 dükkan sahibi de en kısa sürede dükkanlarının tahliye edilmesi konusunda uyarıldı. Bina zabıta ekipleri tarafından mühürlendi.

Riskli olduğu gerekçesiyle boşaltılan bina drone ile havadan görüntülendi.

Kadıköy'de riskli olduğu gerekçesiyle boşaltılan 5 katlı bina havadan görüntülendi

İstanbul, Kadıköy, Zabıta, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 07.10.2019 03:47 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Evinizin altında fay hattı var mı? İnternetten öğrenin
İmamoğlu: 100 günde 200 bin kişi iş için başvurdu Yıldız Parkı'nda korsan fotoğrafçı denetimi Antalya'da bir zabıta memuru, annesiyle evde yakaladığı polisi bıçakladı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.10.2019 16:41:57. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kadıköy'de riskli olduğu gerekçesiyle boşaltılan 5 katlı bina havadan görüntülendi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]