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Ruhsat süresi dolan taksi şoförü aldığı cezaya isyan etti: "Hırsızlık mı yaptım da bu aracı bağlıyorsunuz?" - Son Dakika

Ruhsat süresi dolan taksi şoförü aldığı cezaya isyan etti: "Hırsızlık mı yaptım da bu aracı bağlıyorsunuz?"

29.09.2021 13:10

Ruhsat süresi dolan taksi şoförü aldığı cezaya isyan etti: "Hırsızlık mı yaptım da bu aracı bağlıyorsunuz?" İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler Kadıköy'de taksicilere yönelik denetim gerçekleştirdi.

Ruhsat süresi dolan taksi şoförü aldığı cezaya isyan etti: "Hırsızlık mı yaptım da bu aracı bağlıyorsunuz?"

İSTANBUL - İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler Kadıköy'de taksicilere yönelik denetim gerçekleştirdi. Denetimler esnasında durdurulan iki farklı taksi sürücüsüne ait aracın ise çalışma izni ve ruhsat süresinin dolduğu tespit edildi. İki sürücüye toplamda 2 bin 678 lira para cezası uygulanırken, araçlar ise çekici yardımıyla Yediemin Otoparkına götürüldü. Taksi şoförü ise verilen cezaya adeta isyan ederek, "Hırsızlık mı yaptım da bu aracı bağlıyorsunuz. 2 saatliğine işe çıkmıştım" dedi.

Özellikle son dönemlerde kısa mesafe yolcu almamaları, yerli vatandaş yerine yabancı turistleri müşteri olarak tercih etmeleri nedeniyle taksici esnafı vatandaşın tepkilerine maruz kalmıştı. İçişleri Bakanlığı tarafından 81 ile gönderilen genelge ile birlikte taksicilere yönelik denetimler arttırıldı.

Kadıköy'de Rıhtım Caddesi üzerinde çok sayıda polis ekibinin katılımıyla denetimler gerçekleştirildi. Trafikte seyir halinde olan taksiciler durdurularak gerekli evrak ve belgeleri kontrol edildi. Denetimler kapsamında durdurulan ve içerisinde yolcu bulunan 34 TES 35 plakalı araç sürücüsü Tuncay Ağca ve 34 TH 29 plakalı ticari taksi sürücüsünün çalışma izni ve ruhsat süresinin dolması nedeniyle sürücülere toplamda 2 bin 678 lira para cezası uygulandı. Taksiler ise olay yerine çağrılan çekici aracılığıyla Yediemin Otoparkına götürüldü. Sürücülerden biri ise aldığı cezaya tepki gösterdi.

"2 saatliğine işe çıkmıştım"

Ruhsat süresi dolduğu halde yolcu alan taksi sürücüsü Tuncay Ağca, "Hırsızlık mı yaptım da bu aracı bağlıyorsunuz. Ruhsat kaydı yok diye araç mı bağlanır? Benim sicilime girip baksınlar trafik cezam bile yok. Yolcu taşıma kartım ve gerekli belgelerim var. Sadece diğer aracımız arızalı olduğu için tamire gitti. Ben de boş durmamak için bu araçla 2 saatliğine işe çıktım. Suçumuz buysa eğer kanunun kestiği parmak acımaz" diye konuştu.

Ruhsat süresi dolan taksi şoförü aldığı cezaya isyan etti: Hırsızlık mı yaptım da bu aracı bağlıyorsunuz?
Ruhsat süresi dolan taksi şoförü aldığı cezaya isyan etti: Hırsızlık mı yaptım da bu aracı bağlıyorsunuz?
Ruhsat süresi dolan taksi şoförü aldığı cezaya isyan etti: Hırsızlık mı yaptım da bu aracı bağlıyorsunuz?
Ruhsat süresi dolan taksi şoförü aldığı cezaya isyan etti: Hırsızlık mı yaptım da bu aracı bağlıyorsunuz?
Ruhsat süresi dolan taksi şoförü aldığı cezaya isyan etti: Hırsızlık mı yaptım da bu aracı bağlıyorsunuz?
Ruhsat süresi dolan taksi şoförü aldığı cezaya isyan etti: Hırsızlık mı yaptım da bu aracı bağlıyorsunuz?
Ruhsat süresi dolan taksi şoförü aldığı cezaya isyan etti: Hırsızlık mı yaptım da bu aracı bağlıyorsunuz?
Ruhsat süresi dolan taksi şoförü aldığı cezaya isyan etti: Hırsızlık mı yaptım da bu aracı bağlıyorsunuz?
Ruhsat süresi dolan taksi şoförü aldığı cezaya isyan etti: Hırsızlık mı yaptım da bu aracı bağlıyorsunuz?

Kadıköy, Tragger, İsyan, Taksi, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Ruhsat süresi dolan taksi şoförü aldığı cezaya isyan etti: 'Hırsızlık mı yaptım da bu aracı bağlıyorsunuz?' - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ruhsat süresi dolan taksi şoförü aldığı cezaya isyan etti: "Hırsızlık mı yaptım da bu aracı bağlıyorsunuz?" - Son Dakika
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