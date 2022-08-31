KADIKÖY'DE 2 KİŞİYİ BIÇAKLAYAN ŞÜPHELİ YAKALANDI - Son Dakika
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KADIKÖY'DE 2 KİŞİYİ BIÇAKLAYAN ŞÜPHELİ YAKALANDI

31.08.2022 21:11
KADIKÖY'DE 2 KİŞİYİ BIÇAKLAYAN ŞÜPHELİ YAKALANDI

KADIKÖY'de sabah saatlerinde 2 kişiyi bıçakla yaralayan şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

KADIKÖY'de sabah saatlerinde 2 kişiyi bıçakla yaralayan şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Olay saat 11.00 sıralarında Suadiye Mahallesi'nde meydana geldi. İ.A.E(30) isimli şüpheli, D.B(28) ve K.D(35)'yi bıçaklayarak yaraladı. Yapılan çalışmalar sonucunda şüpheli İ.A.E gözaltına alındı. Polis ekiplerinin olaya ilişkin inlecelemelerinde, yaralı kişilerin, şüpheli İ.A.E'nin boşandığı eşi M.E.'nin arkadaşları olduğu belirlendi. M.E'nin olay günü eşyalarını almaya geldiği sırada şüpheli İ.A.E'nin, D.B ve K.D'ye bıçakla saldırdığı tespit edildi. Ayrıca yaşanan arbede sırasında şüpheli İ.A.E'nin, K.D. isimli yaralıya ait 3 bin lirayı aldığı öğrenildi. Gözaltına alınan İ.A.E. isimli şüpheli hakkında "Kasten Yaralama" suçundan adli işlem başlatıldı.

- İstanbul

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Kadıköy'de eski eşinin arkadaşlarını yaralayan şahıs gözaltına alındı Kadıköy'de eski eşinin arkadaşlarını yaralayan şahıs gözaltına alındı KADIKÖY'DE ESKİ EŞİNİN İKİ ARKADAŞINI BIÇAKLADI;  3 SAATTE SONUNDA GÖZALTINA ALINDI KADIKÖY'DE ESKİ EŞİNİN İKİ ARKADAŞINI BIÇAKLADI;  3 SAATTE SONUNDA GÖZALTINA ALINDI
Kaynak: DHA

Suadiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel KADIKÖY'DE 2 KİŞİYİ BIÇAKLAYAN ŞÜPHELİ YAKALANDI - Son Dakika

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SON DAKİKA: KADIKÖY'DE 2 KİŞİYİ BIÇAKLAYAN ŞÜPHELİ YAKALANDI - Son Dakika
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