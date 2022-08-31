Olay saat 11.00 sıralarında Suadiye Mahallesi'nde meydana geldi. İ.A.E(30) isimli şüpheli, D.B(28) ve K.D(35)'yi bıçaklayarak yaraladı. Yapılan çalışmalar sonucunda şüpheli İ.A.E gözaltına alındı. Polis ekiplerinin olaya ilişkin inlecelemelerinde, yaralı kişilerin, şüpheli İ.A.E'nin boşandığı eşi M.E.'nin arkadaşları olduğu belirlendi. M.E'nin olay günü eşyalarını almaya geldiği sırada şüpheli İ.A.E'nin, D.B ve K.D'ye bıçakla saldırdığı tespit edildi. Ayrıca yaşanan arbede sırasında şüpheli İ.A.E'nin, K.D. isimli yaralıya ait 3 bin lirayı aldığı öğrenildi. Gözaltına alınan İ.A.E. isimli şüpheli hakkında "Kasten Yaralama" suçundan adli işlem başlatıldı.

Kaynak: DHA

Suadiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › KADIKÖY'DE 2 KİŞİYİ BIÇAKLAYAN ŞÜPHELİ YAKALANDI - Son Dakika

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