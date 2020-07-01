Kadıköy'de "Sabah Sporu" başladı - Son Dakika

Kadıköy Belediyesi'nin, her yaz parklarda düzenlediği ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) dolayısıyla ertelediği sabah sporları yeniden başladı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü'nün bu yıl da Kadıköy'ün çeşitli parklarında "Daha Çok Spor Daha Çok Kadıköy" sloganıyla başlattığı sabah sporları 'yeni normalde sabah sporu uygulama esaslarına' uygun olarak başladı.

Katılımcılar sosyal mesafe kurallarına uygun, mesafe çemberi veya antrenman halkaları içinde, uzman antrenörler eşliğinde sabah sporlarını yapıyor. Aktivite 07.30 ve 08.15 olmak üzere iki seans olarak gerçekleşiyor.

Kadıköy'de sabah sporları Kriton Curi Parkı, Özgürlük Parkı, Kalamış Atatürk Parkı, Koşuyolu Parkı, Milli Hakimiyet Parkı ve Yoğurtçu Parkı'nda her hafta Pazartesi, Çarşamba ve Cuma günleri; Caddebostan sahil alanında ise hafta içi her gün yapılıyor.

Katılımcılar otuzar dakikalık 2 seansta profesyonel eğitmenler eşliğinde temel beden eğitimi, kültür – fizik hareketleri, yürüyüş, koşu, pilates, step, aerobik gibi farklı branşlarda spor yaparak güne daha zinde başlıyor.

Kişilerin birbirleriyle yakın temasını gerektiren antrenmanlar ise programda yer almıyor.

Spora katılmak için sağlık belgesi zorunluluğu bulunuyor.