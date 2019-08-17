Kadıköy'de sağanak yağış sonrası dere taştı, caddeler sular altında kaldı
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Kadıköy'de sağanak yağış sonrası dere taştı, caddeler sular altında kaldı.
Kadıköy Haber Yayın Tarihi: 17.08.2019 05:08 Kaynak: İHA
'de sağanak yağış sonrası dere taştı, caddeler sular altında kaldı
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