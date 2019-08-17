Son Dakika Haberleri: Kadıköy'de sağanak yağış sonrası dere taştı, caddeler sular altında kaldı
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Kadıköy'de sağanak yağış sonrası dere taştı, caddeler sular altında kaldı

19 dakika önce

Kadıköy'de sağanak yağış sonrası dere taştı, caddeler sular altında kaldı.

Kadıköy'de sağanak yağış sonrası dere taştı, caddeler sular altında kaldı
Kadıköy, Genel

Haber Yayın Tarihi: 17.08.2019 05:08 Kaynak: İHA
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