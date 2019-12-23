Kadıköy'de sahildeki çay bahçesini lodos nedeniyle su bastı - Son Dakika

KADIKÖY Suadiye Sahili'nde lodos nedeniyle oluşan dev dalgalar, sahile sıfır noktasında bulunan çay bahçesini vurdu. Dalgalar nedeniyle çay bahçesinin içi ve bahçesi su ile doldu. Çalışanlar kendi imkanlarıyla suyu boşaltmakta zorlanınca itfiaye ekiplerinden yardım istendi. Erenköy itfaiye ekipleri kurdukları tahliye pompası ile suyu boşalttı. Masa ve sandalyeler sular altında kaldı. Çay bahçesinde hasar meydana geldi. Çay bahçesi sahibi Harun Coşkun, Sabaha karşı aradılar. Geldik su basmış. Sabah daha fazla dalga vardı. Şimdi biraz yavaşladı. Moralimiz bozuldu üzüldük. diye konuştu.