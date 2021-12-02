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KADIKÖY'DE SAHİLİ YİNE KIRMIZI YOSUN SARDI - Son Dakika

KADIKÖY'DE SAHİLİ YİNE KIRMIZI YOSUN SARDI

02.12.2021 11:07

İSTANBUL'da etkili olan lodos sonrası Caddebostan Sahili kırmızıya büründürdü.

İSTANBUL'da etkili olan lodos sonrası Caddebostan Sahili kırmızıya büründürdü. Dev dalgalarla birlikte kıyıya vuran kırmızı renkli yosunları temizlemek için belediye ekipleri sabah saatlerinden itibaren çalışmaya devam ediyor.

İstanbul'da etkili olan lodos nedeniyle Kadıköy Caddebostan sahilini kırmızı yosunlar kapladı. Sahile vuran dev dalgalar nedeniyle kırmızı renkli yosunlar sahil ve kayalıkları kapladı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekipleir de sahil boyunca kırmızı renkli yosunları iş makineleriyle topladı. Kamyonlar dolusu kırmızı yosun toplandı.

ÖZELLİKLE RENKLERİ DİKKATİMİ ÇEKİYOR

Sahilde spor yapan Özlem Zenginyürek, "Bu mevsimlerde oluyor sanırım. Birkaç gündür fazla var sahil kıyılarında, belediye ekipleri bunlarla ilgili çalışma yapıyorlar. Bugün de çok fazla lodos var. Bunun da etkisiyle kıyıya taşınma olabilir. Umarım en kısa zamanlarda temizlenir" dedi Bir başka kişi ise, "Yosunlar nedeniyle sahilinin durumu çok kötü, buranın temizlenmesi lazım. Bostancı sahiline kadar yosun var diyebilirim" diye konuştu.

SU KALİTESİNİN DÜŞTÜĞÜNÜ GÖSTERİYOR

Kırmızı yosunlar daha öncede Kadıköy sahilini kaplamıştı. Eski İstanbul Üniversitesi Su Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Meriç Albay yaptığı açıklamada, 'Alglerin bu kadar çoğalması hoş bir şey değil. Su kalitesindeki bozulmayı gösteriyor. Bu suya istemediğimiz oranda azot, fosfor girdisinin olduğunu gösteriyor. Bu tabii aslında ekonomik olarak da değerlendirilecek bir şey ama çünkü aşırı artış gösteren 'yosun' diyor halkımız, alglerden bir tanesi mikrobiyoloji laboratuvarlarımızda işlense, rahatlıkla ekonomimize kazandırılacak bir tür ama maalesef şu anda çok fazla çoğaldı. Rüzgarla birlikte de kıyıda olabildiğince artmaya başladı. Hoş bir görüntü değil, yani Marmara'nın su kalitesinin, su sağlığı bakımından iyi olmadığını gösteriyor" demişti. Albay, 'Şu anda da tam sezonu, akıntılarla ve dalgayla kıyıya vurması ve bir yerde birikmesi çok normal. Ama normal olmayan şu, bu kadar artmaması lazım. Çünkü bunlar kitle halinde öldükleri zaman oksijensizlik yaratıyorlar. Ekosistemi çökertiyorlar. Bir an önce su kalitesinin düzeltilmesi için önlem almak gerekiyor. Kontrollü bir şekilde toplanıp, oksijensizlik yaratmasını önlemesi lazım. En azından şunu bilmemiz lazım, Marmara'da su kalitemiz iyi değil. Marmara'ya gözümüz gibi bakmamız lazım. Çünkü Marmara küçük bir deniz, en küçük bir hareket ve atık Marmara'da sıkıntı yaratıyor bu da onlardan bir tanesi" ifadelerini kullanmıştı.

KADIKÖY'DE SAHİLİ YİNE KIRMIZI YOSUN SARDI
KADIKÖY'DE SAHİLİ YİNE KIRMIZI YOSUN SARDI
KADIKÖY'DE SAHİLİ YİNE KIRMIZI YOSUN SARDI
KADIKÖY'DE SAHİLİ YİNE KIRMIZI YOSUN SARDI
KADIKÖY'DE SAHİLİ YİNE KIRMIZI YOSUN SARDI
KADIKÖY'DE SAHİLİ YİNE KIRMIZI YOSUN SARDI
KADIKÖY'DE SAHİLİ YİNE KIRMIZI YOSUN SARDI
KADIKÖY'DE SAHİLİ YİNE KIRMIZI YOSUN SARDI
KADIKÖY'DE SAHİLİ YİNE KIRMIZI YOSUN SARDI
KADIKÖY'DE SAHİLİ YİNE KIRMIZI YOSUN SARDI
KADIKÖY'DE SAHİLİ YİNE KIRMIZI YOSUN SARDI
KADIKÖY'DE SAHİLİ YİNE KIRMIZI YOSUN SARDI
KADIKÖY'DE SAHİLİ YİNE KIRMIZI YOSUN SARDI
KADIKÖY'DE SAHİLİ YİNE KIRMIZI YOSUN SARDI
KADIKÖY'DE SAHİLİ YİNE KIRMIZI YOSUN SARDI

Caddebostan Sahili, İstanbul, Kadıköy, Lodos, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel KADIKÖY'DE SAHİLİ YİNE KIRMIZI YOSUN SARDI - Son Dakika


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