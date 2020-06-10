KADIKÖY'DE SAHTE İÇKİ OPERASYONU - Son Dakika

Kadıköy 'de, düzenlenen operasyonda yaklaşık 500 litre etil alkol, 100 litre sahte içki ile sahte içki üretiminde kullanılan malzemeler ele geçirilirken 1 şüpheli gözaltına alındı.

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