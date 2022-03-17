Kadıköy'de şalvarlı hırsızlar balık tezgâhını boşalttı - Son Dakika
Üye Girişi

Kadıköy'de şalvarlı hırsızlar balık tezgâhını boşalttı

17.03.2022 10:26
Kadıköy'de şalvarlı hırsızlar balık tezgâhını boşalttı

Kadıköy'de bir balıkçı dükkanına gelen şüpheli şahıslar, tezgahta duran balıkları şalvarlarına doldurarak çaldı.

Kadıköy'de bir balıkçı dükkanına gelen şüpheli şahıslar, tezgahta duran balıkları şalvarlarına doldurarak çaldı. Çaldıkları bin liralık balıkla kayıplara karışan şüphelilerin hırsızlık anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, geçtiğimiz Pazar günü Kadıköy'de bulunan bir balıkçı dükkanında sabah saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, dükkanı açan personelin tezgah arkasında olmasını fırsat bilen 3 şüpheli, tezgaha yaklaştı. Şüphelilerin 2'si çevreyi gözetlerken, diğer şahıs ise tezgahta duran balıkları şalvarına doldurdu. Kısa sürede bin liralık balık çalan şüpheliler hızla olay yerinden uzaklaştı. Yaşanan hırsızlık anı ise iş yerine ait güvenlik kamerasına yansıdı.

"Balıkların kılçığı boğazlarına batsın"

Hırsızlık olayına ilişkin konuşan işletme personeli Ersel Ulusoy, "Sanırım 6 kişi geliyorlar. Birisi tezgaha yaklaşırken diğerleri çevreyi kontrol ediyor. Bizim personel de o esnada içeride hazırlık yapıyormuş. Bu esnada şüpheliler bunu fırsata çeviriyor. Tezgahtaki balıkları şalvarlarına doldurmuşlar. Toplamda bin liralık balık çaldılar. Geçtiğimiz dönemlerde komşu esnaflardan da bu şekilde ürün çalmışlardı. Gelip bizden istemiş olsalardı zaten verirdik. Sanırım çalmak daha kolay geldi. Çaldıkları balıkların kılçıkları boğazlarına batsın. Başka ne diyeyim?" diye konuştu. - İSTANBUL

Kadıköy'de şalvarlı hırsızlar balık tezgâhını boşalttı
Kadıköy'de şalvarlı hırsızlar balık tezgâhını boşalttı
Kadıköy'de şalvarlı hırsızlar balık tezgâhını boşalttı
Kadıköy'de şalvarlı hırsızlar balık tezgâhını boşalttı
Kadıköy'de şalvarlı hırsızlar balık tezgâhını boşalttı
Kadıköy'de şalvarlı hırsızlar balık tezgâhını boşalttı

YORUMLAR
500
DHA ekibinin yakalattığı otomobil hırsızı: Çocuğu dikiz aynasından fark ettim DHA ekibinin yakalattığı otomobil hırsızı: Çocuğu dikiz aynasından fark ettim ESENYURT'TA TABELACIDA NE VARSA ÇALIP KAÇTILAR ESENYURT'TA TABELACIDA NE VARSA ÇALIP KAÇTILAR

Hırsızlık, Kadıköy, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kadıköy'de şalvarlı hırsızlar balık tezgâhını boşalttı - Son Dakika


Son Dakika
10:23 İşinden eve gelen adam binada yabancıları görünce "Kime geldiniz?" dedi, öldüresiye dövüldü!
10:06 Bir süredir birlikte olan Serenay Sarıkaya ve Umut Evirgen sarmaş dolaş kameralara yakalandı!
09:58 Bağlantı noktalarından ayrılan Unkapanı Köprüsü'nün akıbeti netleşti! Derzlerin bakımı ve onarımı yapılacak
09:56 Çocuklarıyla tiyatro binasına sığındılar ve bombalanmasın diye bahçeye Rusça 'çocuk' yazdılar!
09:49 Survivor All Star'a veda eden yarışmacı Ünlüler takımındaki isim oldu
09:36 Metro arızası yolcuları perişan etti! Üsküdar-Çekmeköy seferleri bir süre yapılamadı
09:33 Rusya-Ukrayna müzakerelerinde 15 maddelik anlaşma planının ayrıntıları ortaya çıktı: Türkiye detayı gözden kaçmadı
09:19 Mayıs ayında pandemi bitecek müjdesi: Hatırlatma dozlarını 3 ayda bir yaptırmak gerekiyor
01:37 Mossad Başkanı'nın eşinin telefonuna sızıldığı iddia edildi! İran bağlantılı korsan grubundan şüpheleniliyor
09:20 CHP Lideri Kılıçdaroğlu, Bergen filmini izledi ve İstanbul Sözleşmesi'ne önemine dikkat çekti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.03.2022 10:34:35. #1.11#
SON DAKİKA: Kadıköy'de şalvarlı hırsızlar balık tezgâhını boşalttı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement