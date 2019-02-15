Kadıköy'de Şantiye Alanında İnşaat Malzemeleri Yanıyor (2)
29 dakika önce
Cengiz ÇOBAN - İsa ALMAÇAYIR - İstanbul DHA - KADIKÖY Fikirtepe'de 13 katlı bir binanın bodrum katındaki inşaat malzemeleri yanıyor.
Cengiz ÇOBAN - İsa ALMAÇAYIR - İstanbul DHA
- KADIKÖY Fikirtepe
'de 13 katlı bir binanın bodrum katındaki inşaat malzemeleri yanıyor.
Yavuz sokakta bulunan inşaat halindeki bir binanın bodrum katındaki inşaat malzemeleri henüz bilinmeyen nedenle yanmaya başladı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yoğun dumanın yükseldiği şantiye alanından zaman zaman patlama sesi geliyor. Dumanın etkilediği çevre sakinleri de zor anlar yaşadı. İtfaiyenin yangını söndürmek için çalışması devam ediyor
(FOTORAF)
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Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 02:58 Kaynak: DHA
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