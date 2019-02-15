Kadıköy'de Şantiye Alanında İnşaat Malzemeleri Yanıyor
10 dakika önce
İstanbul - KADIKÖY'DE ŞANTİYE ALANINDA İNŞAAT MALZEMELERİ YANIYOR (4 aktüel görüntüler)(Tür: İstanbul)
İstanbul - KADIKÖY'DE ŞANTİYE ALANINDA İNŞAAT MALZEMELERİ YANIYOR (4 aktüel görüntüler)
(Tür: İstanbul)
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Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 03:11 Kaynak: DHA
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Kadıköy'de Şantiye Alanında İnşaat Malzemeleri Yanıyor
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