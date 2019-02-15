Son Dakika Haberleri: Kadıköy'de Şantiye Alanında İnşaat Malzemeleri Yanıyor

Kadıköy'de Şantiye Alanında İnşaat Malzemeleri Yanıyor

10 dakika önce

İstanbul - KADIKÖY'DE ŞANTİYE ALANINDA İNŞAAT MALZEMELERİ YANIYOR (4 aktüel görüntüler)(Tür: İstanbul)

İstanbul - KADIKÖY'DE ŞANTİYE ALANINDA İNŞAAT MALZEMELERİ YANIYOR (4 aktüel görüntüler)

(Tür: İstanbul)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 03:11 Kaynak: DHA

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