Son Dakika Haberleri: Kadıköy'de Şantiye Alanında İnşaat Malzemeleri Yanıyor 6

Kadıköy'de Şantiye Alanında İnşaat Malzemeleri Yanıyor 6

1 saat önce

İstanbul - KADIKÖY'DE ŞANTİYE ALANINDA İNŞAAT MALZEMELERİ YANIYOR 6 (yaralanan depo görevlisi)(Tür: İstanbul)

İstanbul - KADIKÖY'DE ŞANTİYE ALANINDA İNŞAAT MALZEMELERİ YANIYOR 6 (yaralanan depo görevlisi)

(Tür: İstanbul)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 04:06 Kaynak: DHA

İstanbul, Güncel
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Binali Yıldırım Vapur Kullandı, Martılara Simit Attı Kadıköy'de Şantiye Alanında İnşaat Malzemeleri Yanıyor

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