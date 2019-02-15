Kadıköy'de Şantiye Alanında İnşaat Malzemeleri Yanıyor
1 saat önce
İstanbul - KADIKÖY'DE ŞANTİYE ALANINDA İNŞAAT MALZEMELERİ YANIYOR (5 aktüel görüntüler)(Tür: İstanbul)
İstanbul
- KADIKÖY'DE ŞANTİYE ALANINDA İNŞAAT MALZEMELERİ YANIYOR (5 aktüel görüntüler)
(Tür: İstanbul)
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Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 05:36 Kaynak: DHA
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Kadıköy'de Şantiye Alanında İnşaat Malzemeleri Yanıyor
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