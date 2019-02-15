Son Dakika Haberleri: Kadıköy'de Şantiye Alanında İnşaat Malzemeleri Yanıyor

Kadıköy'de Şantiye Alanında İnşaat Malzemeleri Yanıyor

12 dakika önce

İstanbul - KADIKÖY'DE ŞANTİYE ALANINDA İNŞAAT MALZEMELERİ YANIYOR (7 Aktüel görüntü)(Tür: İstanbul)

İstanbul - KADIKÖY'DE ŞANTİYE ALANINDA İNŞAAT MALZEMELERİ YANIYOR (7 Aktüel görüntü)

(Tür: İstanbul)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 09:27 Kaynak: DHA

Aktüel, İstanbul, Güncel
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