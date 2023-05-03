Kadıköy'de korkunç cinayet! İstediği parçayı çalmayan müzisyeni bıçaklayarak öldürdü - Son Dakika
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Kadıköy'de korkunç cinayet! İstediği parçayı çalmayan müzisyeni bıçaklayarak öldürdü

03.05.2023 00:58

Kadıköy'de akşam saatlerinde alkollü olduğu iddia edilen bir kişi, rıhtımda şarkı söyleyen 30 yaşındaki Cihan Aymaz ile istediği türküyü çalmadığı gerekçesiyle kavga etmeye başladı. Kavga sırasında bıçaklanan Aymaz denize düştü. Hastaneye kaldırılan genç yapılan tıbbi yardıma rağmen hayatını kaybederken, kendisi de denize atlayan saldırgan şahsı sahil güvenlik ekipleri gözaltına aldı.

Saat 19.00 sıralarında Kadıköy rıhtımında meydana gelen olayda, 30 yaşındaki Cihan Aymaz, yanında bulunan ses sistemiyle müzik çalıp şarkı söylüyordu. Bu sırada alkollü olduğu iddia edilen Mehmet Caymaz, Aymaz'dan hoparlörden türkü çalmasını istedi. Aymaz olumsuz yanıt verince ikili arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

GÖĞSÜNDEN BIÇAKLADI

Mehmet Caymaz, elindeki bıçakla Cihan Aymaz'ı göğsünden yaraladı. Aymaz, aldığı darbenin etkisiyle denize düştü. Ardından şüpheli Mehmet Caymaz da denize atladı.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine olay yerine sağlık, sahil güvenlik ve polis ekipleri sevk edildi. Denizden çıkarılan yaralı Cihan Aymaz'a ilk müdahale çevredeki vatandaşlar tarafından yapıldı. Aymaz, ambulansla Haydarpaşa Numune Hastanesi'ne kaldırıldı. Şüpheli Mehmet Caymaz ise sahil güvenlik botuna çıkarıldıktan sonra kelepçelenerek gözaltına alındı. Cihan Aymaz kaldırıldığı hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

"CİHAN BİZİM İÇİN FARKLIYDI"

Görgü tanığı Mahsun Aydın, "Cihan bizim için farklıydı, efendiydi, sessiz sakindi. Allah rahmet eylesin kardeşimize. Rabbim ailesine sabır versin. Çocuk burada müzik açmış. Ondan sonra adamın biri de gelmiş, türkü aç demiş. Cihan da açmamış herhalde. ya da başka bir şey oldu. Aralarında kavga çıkmış. Adam da tutmuş bıçağı Cihan'a sallamış. Cihan zaten denize düştüğü zamanda öteki denize atlayarak kaçmaya çalışmış. ya kurtarmaya atlamış onu ya da kaçmaya çalışmış. Sonra yakalanmış zaten" dedi.

"KARGODA ÇALIŞIYORDU"

Esnaf Aysel Ataman ise, "Ben burada esnafım. Ama olay olduğu an burada değildim. Cihan arkadaşımız tanıdığım kadarıyla iyi bir insandı. Bizim de işlerimize koşuyordu mesela. Kargoda çalışıyordu. Şarkı söylemeyi çok seviyordu. Yani onun için bambaşka bir şeydi. Bir şarkı söyleyince dünyalar onun oluyordu. Olay 6 buçuk, 7 sıralarında oldu. Şarkı söylüyorlar. Oradaki bir şahıs demiş ki para atıyoruz niye türkü söylemiyorsunuz derken, o sırada olay başlıyor. Karşı tarafın elinde bıçak var. Bunu da kimse görmemiş mi. Nasıl görmüyorlar onu da anlamıyorum. O kargaşada bıçağı yiyor. Olay tam deniz kenarında olduğu için aşağıya düşüyor. Bıçaklayan kişi de onun hemen ardından denize atlıyor. Denizdeki kanı görünce o da yardım etmeye çalışıyordu o sırada. Deniz kıpkırmızı oldu bir anda. Kan kaybından kaybettik arkadaşımızı. Üzgünüz" diye konuştu.

Kaynak: DHA
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Kadıköy, kavga, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kadıköy'de korkunç cinayet! İstediği parçayı çalmayan müzisyeni bıçaklayarak öldürdü - Son Dakika


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