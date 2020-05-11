Kadıköy'de şehit olan itfaiye eri son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

Kadıköy'de tatbikat sırasında itfaiye aracındaki merdivenin devrilmesi sonucu hayatını kaybeden 2 itfaiye eri için tören düzenlendi.

Şehit Emircan Çolak için Kadıköy İtfaiye İstasyonu'nda düzenlenen cenaze törenine, Çolak'ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Remzi Albayrak ve itfaiyeciler katıldı.

İstasyona itfaiye aracı ile getirilen Emircan Çolak'ın Türk bayrağına sarılı tabutu itfaiye tören kıtası tarafından karşılandı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından Emircan Çolak için dua edildi, çalışma arkadaşlarından helallik alındı.

Şehit Mehmet Ali İnal için de Kadıköy İtfaiye İstasyonu'nda cenaze töreni düzenlendi. Törene, İnal'ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra İstanbul Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Remzi Albayrak ve itfaiyeciler katıldı. İnal için dua edildi, çalışma arkadaşlarından helallik alındı.

Kadıköy İtfaiye Grup Amirliği'nde 2019'dan bu yana görev yapan 28 yaşındaki Emircan Çolak, evliydi. Çolak'ın cenazesi defnedilmek üzere memleketi Erzurum'un Pasinler ilçesine gönderildi.

Çolak'la aynı tarihte Kadıköy İtfaiye Grup Amirliği'nde göreve başlayan 24 yaşındaki Mehmet Ali İnal'ın Kütahya'da bir kamu kuruluşunda çalışırken itfaiyeci olmak için başvuruda bulunduğu, sınavı kazanarak itfaiye eri olduğu öğrenildi.

İtfaiyeciliği çok seven İnal'ın cenazesi defnedilmek üzere memleketi Kütahya'ya gönderildi.