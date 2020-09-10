Kadıköy'de semt pazarında koronavirüs denetimi - Son Dakika

Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK/ İstanbul DHA- KORONAVİRÜS tedbirleri kapsamında İstanbul genelinde maske, mesafe ve temizlik denetimleri yapıldı. Kadıköy Acıbadem'de bulunan semt pazarında da koronavirüs tedbirlerine uyulup uyulmadığını kontrol etti.

İçişleri Bakanlığı'nın yayınladığı genelge doğrultusunda İstanbul genelinde 39 ilçede koronavirüs denetimleri gerçekleştirildi. Kadıköy Kaymakamı Dr. Mustafa Özarslan, polis, zabıta ve ilçe tarım ekiplerinin katılımıyla Kadıköy semt pazarında maske, mesafe ve temizlik kontrolleri yapıldı. Özarslan, esnaf ve vatandaşlarla sohbet ederek uyarılarda bulundu. Pazara gelenlerin ateşleri ekipler tarafından ölçülürken, vatandaşlar, kurulan stanttan dezenfektan kullanarak içeri girdi.

"SOSYAL MESAFE KONUSUNDA BELİRGİN SIKINTILAR VAR"Dr. Mustafa Özarslan denetimler sırasında, "Şu anda Acıbadem semt pazarındayız. Genelde gözlemim, maske konusunda belli bir aşamaya geldik. Ama kullanış şeklinde bir sorun görüyoruz zaman zaman. Burunları bazen açık görebiliyoruz. Onları uyarıyoruz ve ceza da veriyoruz. Ama sosyal mesafe konusunda belirgin sıkıntılar var. Bunlarla ilgili çalışacağız. Buralarda da bir farkındalık yaratacağız. Dersimizi biliyoruz" dedi.