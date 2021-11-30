Kadıköy'de servis aracının üzerine ağaç devrildi - Son Dakika

KADIKÖY'de iki gündür etkili olan lodos nedeniyle devrilen ağaç, engelli servis aracın üzerine düştü. İstanbul 'da iki gündür etkili olan lodos nedeniyle Kozyatağı Mahallesi'nde sokak üzerinde park halinde olan engelli servis aracın üzerine ağaç devrildi. Ağacın devrildiğini gören çalışanlar durumu, itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. İtfaiye ekipleri, engelli servis aracın üzerindeki ağacı keserek kaldırdı. Engeli servis aracında büyük hasar oluşurken aracın İstanbul Büyükşehir Belediyesi 'ne ait olduğu öğrenildi.

Devrilen ağacı gören Hüseyin Aydemir, "Lodos'un vermiş olduğu zararı görüyorsunuz. Bu devrilen ağaç baya eski. Araç şu an da pert durumda görünüyor. Aracın ön kısmı çöktü" dedi.

- İstanbul