Kadıköy'de seyir halindeki aracın üzerine ağaç devrildi - Son Dakika
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Kadıköy'de seyir halindeki aracın üzerine ağaç devrildi

19.07.2022 00:33
Kadıköy'de seyir halindeki aracın üzerine ağaç devrildi

Kadıköy Erenköy'de bir ağaç, kırılarak sokaktan geçen otomobilin üzerine devrildi.

Kadıköy Erenköy'de bir ağaç, kırılarak sokaktan geçen otomobilin üzerine devrildi. Devrilen ağaç itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla otomobilin üzerinden kaldırıldı.

Olay, Erenköy Ömerpaşa Sokak'ta saat 13.00 sıralarında meydana geldi. Sokak üzerinde seyir halinde olan Barış Geyik hakimiyetindeki 34 ZU 7530 plakalı beyaz Fiat marka hafif ticari aracın üzerine, öğle saatlerinde şiddetini arttıran rüzgarın da etkisiyle kırılan çürük ağaç devrildi. Gürültüyü duyan çevre sakinleri, durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. Polis ekipleri sokağın giriş ve çıkışını kapatarak güvenlik önlemi aldı. İtfaiye ekipleri devrilen ağacı motorlu testere ile keserek aracın üzerinden kaldırdı. Ekipler, yaptıkları çalışmanın ardından devrilen ağacı kaldırdı ve yol yeniden ulaşıma açıldı. Öte yandan araçta maddi hasar meydana geldi.

Araç sürücüsü Barış Geyik, "Eczaneleri bitirip depoya dönerken ağaç olduğu gibi aracın üstüne devrildi. Çok şükür ben saniye farkıyla kurtuldum. Seyir halindeydim. Önümdeki araç geçti. Ben geçerken aracımın üzerine devrildi" dedi. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

Tragger, İtfaiye, Erenköy, Kadıköy, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kadıköy'de seyir halindeki aracın üzerine ağaç devrildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kadıköy'de seyir halindeki aracın üzerine ağaç devrildi - Son Dakika
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