Kadıköy'de seyir halindeki ticari taksi yandı - Son Dakika

Kadıköy'de seyir halindeki ticari taksi yandı

22.10.2020 03:37

Kadıköy'de, seyir halindeyken alev alan ticari taksi kullanılamaz hale geldi.

Kadıköy'de, seyir halindeyken alev alan ticari taksi kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgiye göre, Ankara yönünde seyreden Baki Ak yönetimindeki 34 TKB 29 plakalı ticari taksinin motorundan D-100 Karayolu Uzunçayır Köprülü Kavşağı yakınında dumanlar çıkmaya başladı.

Emniyet şeridinde duran sürücünün motor kaputunu açmasının ardından araçtan alevler yükseldi.

Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri yaklaşık yarım saat süren çalışmanın ardından yangını söndürdü.

Sürücü Baki Ak, ellerinden hafif şekilde yaralanırken, taksi kullanılamaz hale geldi.

Kadıköy'de seyir halindeki ticari taksi yandı
Kadıköy'de seyir halindeki ticari taksi yandı
Kadıköy'de seyir halindeki ticari taksi yandı
Kadıköy'de seyir halindeki ticari taksi yandı

Alarko Eğitim Kültür Vakfı, Kadıköy, Ankara, Taksi, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kadıköy'de seyir halindeki ticari taksi yandı - Son Dakika

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