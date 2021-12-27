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Kadıköy'de şiddet uygulanan okuldaki öğrencilerin velileri konuştu - Son Dakika

Kadıköy'de şiddet uygulanan okuldaki öğrencilerin velileri konuştu

27.12.2021 16:10

- Kadıköy'de şiddet uygulanan okuldaki öğrencilerin velileri konuştu Velilerden şiddet uygulayan müdüre tepki Kadıköy'de okul müdürünün öğrencilere şiddet uyguladığı ortaya çıktı.

- Kadıköy'de şiddet uygulanan okuldaki öğrencilerin velileri konuştu

Velilerden şiddet uygulayan müdüre tepki

İSTANBUL - Kadıköy'de okul müdürünün öğrencilere şiddet uyguladığı ortaya çıktı. Dehşete düşüren anlar güvenlik kamerasına yansırken, görüntülerde müdürün koridorda yakaladığı öğrencilere şiddet uyguladığı, bir öğrencinin kulağından çektiği, diğer öğrenciyi de boğazından tutarak götürdüğü yer görüldü. Yaşanan olay hakkında konuşan veliler, tedirgin olduklarını ve olayı kınadıklarını belirtti.

Olay, geçtiğimiz günlerde Kadıköy'de bulunan Şener Birsöz İlkokulu'nda meydana geldi. İddiaya göre, okul müdürü 2 öğrenciye şiddet uyguladı. Öğrencilerden birinin kulağını çeken okul müdürü, diğer öğrencinin ise boğazını sıktı. Öğrencilerden bir diğeri merdivenlerden kaçarak okul müdüründen dayak yemekten kurtuldu. Görüntünün sosyal medyaya düşmesi sonrası binlerce vatandaş sosyal medya hesaplarından okul müdürüne tepki gösterdi.

Görüntülerin ortaya çıkması ve velilerin şikayetçi olması üzerine okul müdürü gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, savcının talimatıyla imza atma şeklinde adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Okul bitiminde çocuklarını almaya gelen veliler, yaşanan olayla ilgili tedirgin olduklarını ve olayı kınadıklarını belirtti. Ayrıca okul çevresinde Emniyet Müdürlüğüne bağlı Mobil Okul Timi ekiplerinin güvenlik önlemi aldığı görüldü.

Veliler konuştu

"Bir öğrenci velisi olarak benim çocuğumun başına gelmeyecek anlamına da gelmiyor"

Şiddet uygulanan okulda çocuğu öğrenci olan Veli Ferdi Demir, "Bununla ilgili okullarda olan eğitimcilerin aslında çocukları eğitimden soğutması yani biz çocuklarımızı gönderiyoruz ama gözümüz hep arkada acaba çocuklarımız nasıl bir pozisyon içerisindeler, böyle durumlar çocuklarımız üzerinde ağır bir psikoloji olarak kalıyor. Şu anda biz geldik okuldayız. Saatler önce geliyoruz. Çocuklarımızın başındayız. Biz bu olayın aslında bize ileride yansıyacağına inanıyoruz. Çünkü bugün sessiz kalırsak yarın da belki benim çocuğumun başına da gelebilir. Toplumdaki herkesin başına da gelebilir. O yüzden ben sessiz kalmak istemiyorum. Bir öğrenci velisi olarak benim çocuğumun başına gelmeyecek anlamına da gelmiyor bu" ifadelerini kullandı.

"Telefonda oynarken görüntüleri gördü, burası bizim okulumuz mu dedi"

Yaşanan olayla ilgili şoke olduğunu dile getiren Veli Kezban Gültekin ise "Ben ilk görüntüleri gördüğümde şoke oldum, inanamadım. Çocuklar oynuyorlarmış. Müdürün kapısına vurmuşlar. Sonra kaçmışlar tekrar vurmuşlar. Müdür çıkıyor, tutuyor bir tanesini boynundan. Daha sonra diğeri kaçmaya çalışırken onu tutuyor. Odaya çekiyor. Oda da boynundan tutup havaya kaldırıyor. Tokatlıyor. Çocuk korkudan altına çişini kaçırıyor. Bunu öğretmenine de söyleyemiyor, eve gidiyor, babası polismiş. Annesi de. Anlatıyor olayı,babası da çocuk şubeye haber veriyor. Bir gece nezarette falan kalıyor. Yani aklımız, hayalimiz şaştı. Tabii ki benim çocuğum da orada. Birinci sınıfa gidiyor daha. Hatta dün, gördü, telefonla oynarken görüntüleri. Anne burası bizim okulumuz mu dedi. Hayır sizin falan değil dedim ama yani çocuklar korkuyor. Böyle bir şey olamaz. Müdür yani bu bunu yapan" şeklinde konuştu.

Yaşanan olayı kınadığını belirten bir diğer veli Hüseyin Turhan, "Vallahi böyle bir semtte böyle bir olayın olmasını kınıyoruz. Okula çocuklarımızı teslim ediyoruz. Böyle bir olaylar göz önünde görünenler kamerayla görünenler var, bir de görünmeyen noktası var. Yani çocukları alıp odasına götürüyor. Yani orada neler yaşandı? Onları bilmiyoruz. Gerçekten çok kötü bir olay bu. Bu okula yakışmadı. Biz bu güvenerek geldiğimiz okuldu burası. Bu olay her an herkesin başına gelebilir. Böyle kişileri bu okulda tutmamaları lazım. Bir de okulun müdürü kendisi. Yani örnek olması gereken bir insanken böyle bir olayın hani medyaya da yansıması gerçekten çok üzücü. Kınıyoruz" dedi.

Kadıköy'de şiddet uygulanan okuldaki öğrencilerin velileri konuştu
Kadıköy'de şiddet uygulanan okuldaki öğrencilerin velileri konuştu
Kadıköy'de şiddet uygulanan okuldaki öğrencilerin velileri konuştu

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okul müdürü, Kadıköy, Medya, Okul, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kadıköy'de şiddet uygulanan okuldaki öğrencilerin velileri konuştu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kadıköy'de şiddet uygulanan okuldaki öğrencilerin velileri konuştu - Son Dakika
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