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Kadıköy'de şiddetli fırtınanın etkisiyle ağaç ve elektrik direği devrildi - Son Dakika

Kadıköy'de şiddetli fırtınanın etkisiyle ağaç ve elektrik direği devrildi

12.01.2022 09:30
Kadıköy'de şiddetli fırtınanın etkisiyle ağaç ve elektrik direği devrildi

Kadıköy'de gece saatlerinde şiddetli fırtınanın etkisiyle devrilen ağaç elektrik direğini de devirdi.

Kadıköy'de gece saatlerinde şiddetli fırtınanın etkisiyle devrilen ağaç elektrik direğini de devirdi.

Olay, Kadıköy 19 Mayıs Mahallesi Güneşli sokakta gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir binanın bahçesinde bulunan iğde ağacı fırtınanın şiddetiyle elektrik direğine çarparak devrildi. Çarpmanın etkisiyle binanın bahçesindeki iğde ağacı ve sokakta bulunan elektrik direği büyük bir gürültüyle yola düştü. Olayı sabah fark eden mahalle sakinleri polis ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye, polis ekipleri yolu kapatan ağacı ve elektrik direğini kaldırmak için çalışma başlattı. Elektrik ekipleri ise önlem almak amacıyla elektrikleri kesti. Yola düşen ağaç ve elektrik direğinden dolayı yol trafiğe kapatıldı. Ekiplerin çalışmaları sonucu yola devrilen ağaç ve elektrik direği kaldırıldı.

"GECE GEÇ SAATLERİNDE FIRTINADAN DOLAYI YIKILIYOR"

Olay hakkında konuşan mahalle sakinlerinden Halil Yılmaz, "Gece geç saatlerinde fırtınadan dolayı yıkılıyor. Bizim giriş kattaki komşumuz haber verdi. O yüzden telaşla kalktım. Bir iğde ağacımız vardı, yanında sokak elektrik aydınlatma direği yan yanaydı fırtınanın etkisiyle beraber yıkılmışlar" dedi.

(Halit Arslan - Sevgi Canpolat-İHA)

Kadıköy'de şiddetli fırtınanın etkisiyle ağaç ve elektrik direği devrildi
Kadıköy'de şiddetli fırtınanın etkisiyle ağaç ve elektrik direği devrildi
Kadıköy'de şiddetli fırtınanın etkisiyle ağaç ve elektrik direği devrildi
Kadıköy'de şiddetli fırtınanın etkisiyle ağaç ve elektrik direği devrildi
Kadıköy'de şiddetli fırtınanın etkisiyle ağaç ve elektrik direği devrildi
Kadıköy'de şiddetli fırtınanın etkisiyle ağaç ve elektrik direği devrildi

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Güneşli, Kadıköy, Polis, Mayıs, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kadıköy'de şiddetli fırtınanın etkisiyle ağaç ve elektrik direği devrildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kadıköy'de şiddetli fırtınanın etkisiyle ağaç ve elektrik direği devrildi - Son Dakika
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