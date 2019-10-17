Kadıköy'de silah sesi duyulması üzerine bir eve gelen polis ekipleri, emekli albay Coşkun Ö.'yü...
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Kadıköy'de silah sesi duyulması üzerine bir eve gelen polis ekipleri, emekli albay Coşkun Ö.'yü kafasından silahla vurularak ölmüş halde buldu.
Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 05:02 Kaynak: İHA
Kadıköy'de silah sesi duyulması üzerine bir eve gelen polis ekipleri, emekli albay Coşkun Ö.'yü kafasından silahla vurularak ölmüş halde buldu. Olayla ilgili soruşturma yürüten polis olayın intihar olma ihtimali üzerinde duruyor. - İSTANBUL
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