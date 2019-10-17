Kadıköy'de silah sesi duyulması üzerine bir eve gelen polis ekipleri, emekli albay Coşkun Ö.'yü kafasından silahla vurularak ölmüş halde buldu. Olayla ilgili soruşturma yürüten polis olayın intihar olma ihtimali üzerinde duruyor. - İSTANBUL