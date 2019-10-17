Son Dakika Haberleri: Kadıköy'de silah sesi duyulması üzerine bir eve gelen polis ekipleri, emekli albay Coşkun Ö.'yü...
Son Dakika 3. Sayfa Kadıköy'de silah sesi duyulması üzerine bir eve gelen polis ekipleri, emekli albay Coşkun Ö.'yü...

Kadıköy'de silah sesi duyulması üzerine bir eve gelen polis ekipleri, emekli albay Coşkun Ö.'yü...

50 dakika önce

Kadıköy'de silah sesi duyulması üzerine bir eve gelen polis ekipleri, emekli albay Coşkun Ö.'yü kafasından silahla vurularak ölmüş halde buldu.

Kadıköy'de silah sesi duyulması üzerine bir eve gelen polis ekipleri, emekli albay Coşkun Ö.'yü..., System.String[]

Kadıköy'de silah sesi duyulması üzerine bir eve gelen polis ekipleri, emekli albay Coşkun Ö.'yü kafasından silahla vurularak ölmüş halde buldu. Olayla ilgili soruşturma yürüten polis olayın intihar olma ihtimali üzerinde duruyor. - İSTANBUL

Kadıköy, Polis, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 05:02 Kaynak: İHA
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