Ekipler, söz konusu adreste yaptıkları kontrolde, Mihriban Arduç'un (63) kafeyi birlikte işlettiği Hakan Asilkan (63) tarafından silahla vurulduğunu ve şüphelinin olay yerinden kaçtığını belirledi.

Kaynak: AA

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Kadıköy, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Kadıköy'de öldürülen Mihriban Arduç'un katil zanlısı tutuklandı - Son Dakika

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