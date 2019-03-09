Son Dakika Haberleri: Kadıköy'de Silahla Yaralama

Kadıköy'de Silahla Yaralama

6 dakika önce

Kadıköy'de kafede oturduğu sırada ateş açılan kişi yaralandı.

Kadıköy'de Silahla Yaralama, System.String[]
Kadıköy'de kafede oturduğu sırada ateş açılan kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Göztepe Mahallesi İzzet Beltan Sokak'taki kafede oturan Celalettin G, kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi tarafından silahla ateş edilmesi sonucu yaralandı.

Çevredeki vatandaşların durumu bildirmesi üzerine gelen sağlık ekipleri, yaralıyı İstanbul Medeniyet Üniversitesi Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.

Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Hastanede tedavi altına alınan Celalettin G'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.03.2019 08:25 Kaynak: AA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



CHP'nin Seçim Ofisine Silahlı Saldırı: Yaralılar Var CHP'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Akşener'le İlgili Sözlerine Tepki: Yanındayız

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Diyarbakırlılara Müjdeyi Verdi: Temelini Bugünlerde Atıyoruz Milli Eğitim Bakanı Selçuk Duyurdu! Eğitimde Yeni Model Geliyor
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.3.2019 20:31:45. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kadıköy'de Silahla Yaralama
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]