Kadıköy'de silahla yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kadıköy'de silahla yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı - Son Dakika

Kadıköy'de silahla yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı

6 saat önce

Kadıköy'de bir araçtan açılan ateş sonucu yaralan kişi hastaneye kaldırıldı.

Kadıköy'de silahla yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı, System.String[]

Kadıköy'de bir araçtan açılan ateş sonucu yaralan kişi hastaneye kaldırıldı.

Osmanağa Mahallesi Dere Gazinosu Sokak'ta yürüyen ismi öğrenilemeyen bir kişi, seyir halindeki araçtan açılan ateş sonucu yaralandı.

Durumun bildirilmesi üzerine, olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Bacağından vurulan kişi sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Saldırıda kullanılan silahı olay yerinde bulan polis ekipleri, şüpheli veya şüphelileri yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

Osmanağa Mahallesi, Kadıköy, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 09:56 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Minibüs şoföründen örnek davranış
Çin'de polisler kapı kapı dolaşıp koronavirüs kontrolü yapıyor İstanbul'un birçok ilçesinde kar yağışı etkisini göstermeye başladı Pegasus'un sahibi Ali Sabancı, uçak kazasında hayatını kaybeden Alev Gençoğlu'nun cenazesinde katıldı

Son Dakika Haberleri
01:41 Aşıkların sinema keyfi!
01:41 Ata Demirer'e evlilik soruldu!
00:33 Aşk yaşadıkları iddia edilen Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya yurt dışında görüntülendi
00:33 Kylie Jenner, iç çamaşırsız pozuyla yine adından söz ettirdi! Milyonlarca beğeni aldı
00:12 Eski futbolcu Serhat Akın, yeni mekanı için MasterChef Cemre ile anlaştı!

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.02.2020 04:21:44. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Kadıköy'de silahla yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]