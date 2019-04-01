Son Dakika Haberleri: Kadıköy'de Silahlı Kavga - İstanbul

Kadıköy'de Silahlı Kavga - İstanbul

1 saat önce

Kadıköy'de meydana gelen silahlı kavgada 1 kişi ağır yaralandı.

Kadıköy'de meydana gelen silahlı kavgada 1 kişi ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre Fenerbahçe Mahallesi Egemen Sokak'ta turizm işi yapan iki ortak arasında alacak verecek konusunda tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Göksal K., silahla ortağı V. B.'ye 3 el ateş etti.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince ağır yaralanan V. B. ve darptan dolayı yaralanan Göksal K, çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.04.2019 11:56 Kaynak: AA

Polis, Fenerbahçe, Kadıköy, Güncel
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