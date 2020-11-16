Kadıköy'de silahlı saldırı: 1 kişi yaralandı - Son Dakika

- Kadıköy'de silahlı saldırı: 1 kişi yaralandı

Üzerine bir şarjör mermi sıktılar; 3 kişiden 1'i olay yerinde yakalandı

İSTANBUL - Kadıköy'de 3 şüpheli şahıs bir kişiye silahlı saldırı düzenledi. Saldırıda 3 şüpheli şahsın bir şarjör kurşun sıktığı öğrenilirken polis olay yerinde bir şüpheli şahsı yakaladı.

Olay, Fikirtepe'de 16.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre araç ile gelen 3 kişi sokak üzerinde yürüyen şahsa silahlı saldırı düzenledi. Saldırı sonrası şahıs kanlar içinde yere düştü. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi ile 112 sağlık ekibi sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı şahsa ilk müdahaleyi yaparak hastaneye götürdü. Polis ekipleri silahlı saldırı ile ilgili çalışma başlattı. Nefes kesen kovalamaca sonra şüphelilerden bir tane olay yerinde çok uzaklaşmadan yakalanarak gözaltına alındı. Polisin 2 saldırganı yakalamak için çalışma başlattı. Olay yerinde ise çok sayıda kovan bulundu.

Gözaltına alınan şahıs; "Bir daha bebeklere tecavüz edemeyecek" demesi dikkat çekti.

Olayı anlatan Kemal Karadağ; "Biz sokağın başında duruyorduk. Silah sesleri geldi. Bu tarafa baktığımızda bacağında yaralı bir kişi vardı.

polisler geldi" dedi.