Kadıköy'de Silahlı Saldırı: 1 Ölü (1)
1 saat önce
Ramazan EĞRİ /İSTANBUL DHAKadıköy'de bir kişi uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.
Ramazan EĞRİ/İSTANBUL DHA Kadıköy
'de bir kişi uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Saat 16.30 sıralarında Bağdat
Caddesi'nde bir kişi otomobilden silahla ateş edilmesi sonucu olay yerinde hayatını kaybetti.
Görüntü Dökümü:
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-Olay yerinden görüntüler
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Haber Yayın Tarihi : 07.04.2019 04:50 Kaynak: DHA
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