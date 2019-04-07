Son Dakika Haberleri: Kadıköy'de Silahlı Saldırı: 1 Ölü (1)

Kadıköy'de Silahlı Saldırı: 1 Ölü (1)

1 saat önce

Ramazan EĞRİ /İSTANBUL DHAKadıköy'de bir kişi uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.

Kadıköy'de Silahlı Saldırı: 1 Ölü (1), System.String[]
Ramazan EĞRİ/İSTANBUL DHA

Kadıköy'de bir kişi uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. 

Saat 16.30 sıralarında Bağdat Caddesi'nde bir kişi otomobilden silahla ateş edilmesi sonucu olay yerinde hayatını kaybetti.

Görüntü Dökümü:

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-Olay yerinden görüntüler

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.04.2019 04:50 Kaynak: DHA

DHA, Kadıköy, Güncel
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