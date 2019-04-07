Kadıköy'de Silahlı Saldırı : 1 Ölü
1 saat önce
KADIKÖY'de bir kişi uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.
KADIKÖY'de bir kişi uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Saat 16.30 sıralarında Bağdat
Caddesi'nde bir kişi otomobilden silahla ateş edilmesi sonucu olay yerinde hayatını kaybetti. - İstanbul
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Haber Yayın Tarihi : 07.04.2019 05:23 Kaynak: DHA
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